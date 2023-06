Kimberley Hoefnagel

Nico Rosberg is van mening dat Lewis Hamilton zijn excuses aan moet bieden aan George Russell, naar aanleiding van hun incident tijdens Q2. Russell bood eerder al zijn excuses aan, dus het wachten is nu op zijn teamgenoot.

Toen Russell tijdens Q2 bezig was aan zijn snelle ronde, had hij niet door dat zijn teamgenoot vlak achter hem reed op het rechte stuk. Hamilton probeerde vervolgens langs hem te rijden, waarna hij geblokkeerd werd door zijn landgenoot. De twee maakten vervolgens contact, tot grote frustratie van het team en de beide coureurs. De Britten konden beide hun weg vervolgen, al kwam Russell niet verder dan de twaalfde plek. Hamilton wist het uiteindelijk nog tot de vijfde plek te schoppen. Door de penalty van Pierre Gasly start hij zondag vanaf P4.

Russell bood vrij snel zijn excuses aan, terwijl hij toegaf dat hij geen idee had dat zijn teamgenoot achter hem reed. "Ja, het was gewoon een enorme miscommunicatie", reageerde Russell tegenover de media in Barcelona, waaronder GPFans. "Ik keek gewoon vooruit, probeerde een slipstream van Carlos te krijgen en opeens was Lewis daar. Maar het was niet de schuld van één van beiden. Ik denk dat Lewis niet wist dat ik ook aan een ronde begon."

Excuses Hamilton

Volgens Rosberg moet Hamilton nu ook zijn excuses aanbieden. "George bood zijn excuses aan, wat volgens mij terecht is", vertelde hij aan Sky Sports. "Maar ik denk dat Lewis ook zijn excuses moet aanbieden", voegt de Brit eraan toe. "Als Lewis aan hem voorbij gaat, is de ronde van George gedaan. Lewis zit er recht voor, George zit dan vlak achter hem en dan is zijn ronde verpest. Het is zijn laatste poging om in Q3 te komen. Dus ook Lewis zal zich, denk ik, later moeten verontschuldigen."