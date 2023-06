Remy Ramjiawan

Zondag 11 juni 2023 15:51

Voor Carlos Sainz is het 2023-seizoen er eentje met gemengde gevoelens. Hoewel de Spanjaard zelf, een betere start van het jaar kent dan teamgenoot Charles Leclerc, is Ferrari er ten opzichte van vorig jaar op achteruit gegaan. Afgelopen weekend wist de 28-jarige coureur de tweede startplek te pakken, maar een echt gevaar voor polesitter Max Verstappen is hij nooit geworden.

Het huidige Formule 1-seizoen lijkt een echt tussenjaar voor Ferrari te worden. Afgelopen jaar kwam de renstal uit Maranello sterk voor de dag, maar inmiddels heeft het team voor een andere koers gekozen. Mattia Binotto werd vervangen door Frédéric Vasseur en in Spanje was te zien dat de 'badkuip'-sidepods waren vervangen voor sidepods die meer op die van Red Bull lijken. De renstal hoopt dit jaar nog een overwinning mee te pakken en Sainz gaat in het Spaanse radioprogramma El Larguero in op die kansen.

'Zoveel mogelijk uit deze auto halen'

"We staan nu bij Ferrari niet waar we willen staan en we zijn de eersten die daar zelfkritisch op zijn, daarnaast werken we aan verbeteringen. Dit is wat we op dit moment hebben en we zijn erop gefocust om er zoveel mogelijk uit te halen", zo stelt hij zich realistisch op over de kansen met de SF-23. Ferrari had vorig jaar nog een streepje voor op Mercedes, maar die voorsprong lijkt er niet meer te zijn. "Ik mag niet klagen, want ik doe het goed. De Formule 1 is altijd relatief. De auto die Red Bull heeft gebouwd is één van de meest dominante en Mercedes lijkt de juiste richting te hebben gevonden", zo legt hij uit.

'Moeilijk om Max in een fout te duwen'

Red Bull Racing heeft in 2023 tot nu toe alle races weten te winnen. Sainz hoopt op een foutje van het team uit Milton Keynes, maar moet erkennen dat de RB19 met Verstappen achter het stuur, moeilijk te kloppen is. "Je hoeft geen genie te zijn om te weten dat Red Bull dit seizoen heel moeilijk bij te benen is. Dat betekent niet dat Ferrari dat niet kan. We gaan het proberen en dat betekent niet dat we geen races kunnen winnen. We gaan op zoek naar een overwinning", vertelt de enkelvoudig racewinnaar. Desalniettemin is er nog altijd de 'Max-factor': "Het is moeilijk om Max, met zo'n dominante Red Bull en zonder druk, in de fout te forceren."