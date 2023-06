Lars Leeftink

Zondag 11 juni 2023 08:04

Mercedes heeft besloten om George Russell een nieuwe bijnaam te geven tijdens zijn tweede jaar bij het team. De 25-jarige coureur stond voorheen bekend als 'Mr Saturday' tijdens zijn tijd bij Williams, vanwege zijn fantastische prestaties tijdens de kwalificatie.

Hij slaagde er echter vaak niet in om de goede uitgangspositie op zondag om te zetten in punten, enigszins beperkt door de auto waarin hij zat. Bij Mercedes zijn de rollen echter omgedraaid, aangezien het racetempo van de W14 sneller is dan de snelheid die hij heeft in de kwalificatie de dag ervoor. Mercedes heeft Russell daarom nu bestempeld als 'Mr Sunday' via hun officiële Twitter-account, waarmee hij zijn laatste goede resultaat tijdens de Grand Prix van Spanje viert.

Raceweekend Spanje

De Spaanse GP in Barcelona bleek voor Russell een achtbaan van een weekend dat met een hoogtepunt eindigde. Tijdens de kwalificatie kwamen hij en teamgenoot Lewis Hamilton aan het einde van Q2 in botsing, waarbij diens voorvleugel brak en de 25-jarige Brit Q3 mis zou lopen. De zaken dreigden te ontsporen voordat de race op zondag überhaupt begonnen was. Russell kwam namelijk tijdens de ronde richting de grid al in het grind van bocht 5 terecht. Toen de lichten eenmaal uitgingen, verliep alles soepel. Russell ging na een knappe start uiteindelijk gedurende de race van P12 naar P3, achter Hamilton en racewinnaar Max Verstappen.

Mr Sunday. 💙 Afgelopen weekend van P12 naar P3. 🏆



GR's eerste podium van het jaar en zijn 10e in de F1. 📈 Stevig. 😉 pic.twitter.com/WDyTgkgH3T — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 9 juni 2023