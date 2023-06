Lars Leeftink

Zaterdag 10 juni 2023 21:05 - Laatste update: 21:32

Mattia Binotto, voormalig teambaas van Ferrari, verwierp naar verluidt de afgelopen tijd de kans om Audi's nieuwe F1-team te leiden. De Duitse renstal koos daarna uiteindelijk voor Andreas Seidl van McLaren, maar op Binotto heeft Audi geen al te beste indruk gemaakt.

Volgens Business F1 Magazine was Binotto, die vorig jaar dus nog werkzaam was in de Formule 1 als teambaas, het belangrijkste doelwit voor Audi om hun nieuwe F1-team te leiden. Een team dat vanaf 2026 de Formule 1 komt versterken. De Italiaan bezocht zelfs het hoofdkantoor van het bedrijf om enkele invloedrijke mensen van het project te ontmoeten en de faciliteiten met eigen ogen te zien. Na het bezoek verwierp Binotto resoluut elk aanbod dat Audi hem had gedaan, ondanks zijn ontslag bij Ferrari in 2022.

Een stel 'clowns'

Volgens Business F1 Magazine heeft een bron het volgende te melden over de situatie: "Hij [Binotto] heeft privé aan vrienden verteld dat sommige mensen in Neuburg an der Donau [Audi] clowns zijn." Binotto ging met een open geest naar Duitsland en was bereid om te horen wat Audi te zeggen en te tonen had, maar het bezoek aan de fabriek bevestigde voor hem dat hij de rol niet op zich wilde nemen. De Italiaan heeft dit seizoen niet in de F1-paddock gewerkt nadat hij als teambaas bij Ferrari werd vervangen door Fred Vasseur. Door de overstap van Seidl naar Audi, met wie hij eerder samenwerkte buiten de Formule 1, stelde McLaren Andrea Stella aan als nieuwe teambaas voor 2023.

Porsche

In tegenstelling tot Audi gaan we Porsche niet vanaf 2026 in de Formule 1 zien. De partijen maakte samen bekend het doel te hebben om vanaf 2026 deel te nemen aan de sport met een nieuw F1-team. Daar waar Audi dat dus gelukt is, slaagde Porsche er niet in een deal met Red Bull Racing te sluiten. Daardoor zien we Porsche niet terug in de Formule 1 en zal de focus verlegt worden naar andere raceklassen waar het team al actief is of actief gaat zijn.