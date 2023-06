Lars Leeftink

Zaterdag 10 juni 2023 19:46 - Laatste update: 20:23

De openingsuren van de 24 uur van Le Mans zijn complete chaos geweest, vol met veranderende weersomstandigheden, incidenten en crashes. Het was een klein wonder als je als team heel door de eerste uren van de legendarische race was gekomen.

Het begon al bij de start, waarin Jack Aitken met zijn Cadillac crashte. De schade was enorm, maar het bleek alleen maar het begin te zijn van een chaotische openingsfase. Vlak daarna was er namelijk de eerste safety car omdat er een Inter Europol Competition, die van Anders Fjordbach, stil bleek te staan en er tevens flink wat schade was aan de barriĆØre. Even later ging ook het team van Nielsen Racing dankzij een enorme klapper van de baan af. De schade was hier nog groter en een safety car moest eraan te pas komen. Even later was het echter alweer raak.

Totale chaos

Een botsing tussen de auto's van United Autosport en Dempsey-Proton Racing leverde een open zijkant op en een nieuwe gele vlag en safety car, waarbij de brokstukken tijdens het incident door de lucht heen vlogen. Even later sloeg de regen toe, maar alleen op bepaalde gedeeltes van het circuit. Dit zorgde ervoor dat het op bepaalde plekken droog was, maar op andere plekken lagen er flinke plassen. Meerdere coureurs zouden de verraderlijke omstandigheden niet zonder crash en schade doorkomen. Op moment van schrijven is de safety car nog steeds op de baan en is de race geneutraliseerd. Na bijna anderhalf uur achter de safety car is de race inmiddels weer hervat. De Nederlanders doen momenteel niet echt mee om de prijzen. De beelden van de vijf incidenten die voor chaos zorgde tijdens de openingsfase van de race.

Drama on the first lap for the #311 Action Express Racing as Jack Aitken hits the barrier.#WEC #LeMans24 #LeMansCentenary pic.twitter.com/FDQ8VhP2Ri — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 10, 2023

SAFETY CAR šŸŸ”



A beached #32 Inter Europol Competition and repairs to the barrier bring out the first safety car of the race.#WEC #LeMans24 #LeMansCentenary pic.twitter.com/YV2xM5vhtE — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 10, 2023