Redactie

Zondag 11 juni 2023 17:31

Mercedes heeft beelden vrijgegeven van het gesprek tussen Lewis Hamilton en Neymar voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje. Uiteindelijk wist Mercedes in die race door te stoten naar een dubbele podiumfinish.

Op Max Verstappen stond ook in Spanje geen maat, maar daarachter was het toch even koffiedik kijken over wie nu over het snelste materiaal beschikte. Carlos Sainz startte weliswaar vanaf P2, maar hij wist al dat de racepace van de Ferrari het tijdens de race moeilijk zou gaan krijgen. Uiteindelijk sloten de twee coureurs van Mercedes achter overwinnaar Verstappen aan, waarbij de Nederlander had aangegeven dat hij hoopt dat het team uit Brackley weer terugkomt naar top, want dat is simpelweg beter voor de sport. Een paddock vol sterren was getuige van de overwinning van Verstappen, waaronder de door Red Bull gesponsorde atleet Neymar.

Neymar in de W14

Na een feestje met Hamilton's Formule 1-rivaal Verstappen en de rest van het Red Bull-team tijdens de Grand Prix van Monaco, werd de Paris Saint-Germain voetballer het weekend daarop gezien in de Mercedes-garage. En het team heeft nu beelden vrijgegeven van een speels gesprek tussen het tweetal in een recente clip op sociale media. Neymar en Hamilton zijn lachend te zien terwijl de Braziliaan worstelt om in de auto te komen, omdat hij simpelweg zijn opwinding over het feit dat hij voor de eerste keer in een Formule 1-auto zit niet kan verbergen.