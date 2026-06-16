Ferrari-voorzitter John Elkann heeft met grote trots gereageerd op de eerste overwinning van Lewis Hamilton in dienst van de Italiaanse renstal. De zevenvoudig wereldkampioen won gisteren de Grand Prix van Barcelona-Catalunya en maakte daarmee een einde aan een lastigere periode bij het team uit Maranello. Elkann spreekt in dat kader van een emotioneel moment voor de hele organisatie.

Hamilton maakte in 2025 de overstap naar Ferrari na een dienstverband van twaalf jaar bij Mercedes. Waar zijn debuutjaar in het rood nog zonder Grand Prix-zeges bleef, heeft de Brit zich dit seizoen sterk herpakt. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya profiteerde hij van een succesvolle driestopstrategie en een gunstig getimede Virtual Safety Car. Uiteindelijk kwam hij met een voorsprong van negentien seconden op George Russell als winnaar over de streep, goed voor de 106e overwinning uit zijn carrière.

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'Emotioneel moment'

Direct na afloop van de race was Elkann bij Sky Sports F1 lovend. “Goed gedaan, Lewis, met je eerste overwinning voor Ferrari: een emotioneel moment en een zeer belangrijk resultaat, dat toebehoort aan het hele team en aan al onze fans”, aldus de topman. Hij benadrukte daarbij de inzet van het personeel: “Ik wil iedereen bedanken voor de vastberadenheid, opoffering en collectieve inspanning die zij elke dag met passie en Ferrari-mentaliteit tonen, zowel op het circuit als in Maranello”, voegde Elkann eraan toe. Hij maakte tevens van de gelegenheid gebruik om het andere merkteam te feliciteren met hun prestatie tijdens de 24 uur van Le Mans, die in hetzelfde weekend werd verreden.

Strijd om de wereldtitel

Door de overwinning in Spanje doet Hamilton uitstekende zaken in het wereldkampioenschap. Hij stijgt naar de tweede plaats in de tussenstand, ten koste van zijn voormalige teamgenoot George Russell. De achterstand op kampioenschapsleider Kimi Antonelli bedraagt momenteel 41 punten. De jonge Italiaan, die het stoeltje van Hamilton bij Mercedes overnam, kende een sterke seizoensstart met vijf opeenvolgende zeges, maar viel in Barcelona uit met technische problemen. Met een totaal van 115 punten heeft de Ferrari-coureur nu een voorsprong van negen punten op de nummer drie in de rangschikking opgebouwd.

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