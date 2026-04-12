Hoewel het racen in de Formule 1 momenteel stilligt, gebeurt er achter de schermen nog van alles. De teams bereiden zich voor op de hervatting in Miami. Het meest gelezen nieuws van vandaag hebben we voor je op een rijtje gezet in deze GPFans Recap.

Vandaag kwam naar buiten dat Jules Gounon, de teamgenoot van Max Verstappen in de GT3, achter het stuur was gekropen terwijl hij last had van een voedselvergiftiging. Ferrari zou naar verluidt de situatie van Max Verstappen in de gaten houden. Daarnaast is de seizoensopener van het GT World Challenge-kampioenschap begonnen, waarbij ook Lance Stroll aanwezig was. Dit is de GPFans Recap van zondag 12 april.

Artikel gaat verder onder video

Mekies verwacht grote updates in Miami: 'Voelt als de start van een tweede seizoen'

Laurent Mekies heeft het weekend in Miami omcirkeld en stelt in de Beyond the Grid-podcast dat fans het misschien wel moeten beschouwen als een hernieuwde start van het seizoen. De hele uitspraak van Mekies lezen? Klik hier!

Related image

Gounon werd onwel na racestint en laat van zich horen: 'Het ging helemaal mis'

Jules Gounon, coureur van Verstappen Racing en teamgenoot van de viervoudig Formule 1-kampioen, heeft van zich laten horen op social media, nadat hij zaterdag na zijn stint op Paul Ricard was flauwgevallen en naar het medisch centrum werd gebracht. De reactie van Gounon lezen? Klik hier!

'FIA laat Honda betrouwbaarheidsproblemen oplossen: extra pk's verwacht'

Volgens het Spaanse Marca zijn de verbeteringen van Honda voor het team van Aston Martin F1 Team onderweg. De problemen zijn inmiddels in kaart gebracht en het Japanse merk verwacht zo’n 40 à 50 pk extra zodra de updates zijn doorgevoerd. Het plan van Honda lezen? Klik hier!

Related image

Moeizame GT World Challenge-race voor Verstappen-AMG, Stroll verzamelt twaalf straffen

Afgelopen zaterdagavond werd de seizoensopener van de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS gehouden op Circuit Paul Ricard. Comtoyou Racing won de spectaculaire GT3-race van zes uur, maar niet met de Aston Martin van Lance Stroll. Hij verzamelde samen met Mari Boya en Roberto Merhi maar liefst twaalf straffen. Mercedes-AMG Team Verstappen Racing verdiende twee puntjes na een uitdagende wedstrijd. Lezen hoe de wedstrijd op Circuit Paul Ricard is verlopen? Klik hier!

'Ferrari houdt Verstappen in de gaten ondanks Hamilton en Leclerc'

Niet alleen Mercedes en McLaren zouden de toekomstplannen van Max Verstappen nauwlettend in de gaten houden. Volgens De Telegraaf zit Ferrari momenteel weliswaar goed met Lewis Hamilton en Charles Leclerc, maar ook in Maranello houdt men in de gaten wat de viervoudig kampioen op termijn wil gaan doen. Lezen wat Ferrari van plan is? Klik hier!

