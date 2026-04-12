Afgelopen zaterdagavond werd de seizoensopener van de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS gehouden op Circuit Paul Ricard. Comtoyou Racing won de spectaculaire GT3-race van zes uur, maar niet met de Aston Martin van Lance Stroll. Hij verzamelde samen met Mari Boya en Roberto Merhi maar liefst twaalf straffen. Mercedes-AMG Team Verstappen Racing verdiende twee puntjes na een uitdagende wedstrijd.

Maar liefst 58 bolides namen deel aan de prestigieuze race in Le Castellet. Lucas Auer, Maro Engel en Luca Stolz waren oppermachtig in de eerste vijf en een half uur met de MANN-FILTER-Mercedes-AMG van Winward Racing. Vanwege een safety car verdween hun voorsprong van bijna een halve minuut op Mattia Drudi, Marco Sørensen en Nicki Thiim, die zich knap herstelden van een lekke band in de openingsfase. Het was Thiim die na een prachtige strijd Auer versloeg richting de finish en dus ging de overwinning naar de nummer-007-Comtoyou-Aston Martin. Er was Nederlands succes in de Bronze Cup dankzij Loek Hartog. Hij zegevierde samen met Antares Au en Riccardo Pera met de nummer-97-Porsche van Rutronik Racing.

Balans verdwijnt in tweede helft van de race

Verstappen Racing had zich als achtste gekwalificeerd. Dani Juncadella maakte een goede start mee en schoof direct op naar de vierde positie. Jules Gounon was ziek, maar reed een indrukwekkende tweede en derde stint. Hij zou op de tweede plek terechtkomen na een inhaalmanoeuvre op de GetSpeed-AMG van Maxime Martin en de uitvalbeurt van een Lionspeed GP-Porsche door stuurproblemen, maar toen Max Verstappens protegé Chris Lulham instapte, was de balans compleet verdwenen. Toen Juncadella achter het stuur kroop voor het laatste uur, kwam de balans ook niet meer terug. Ze zakten terug naar P10 en kregen na de finish nog een plaats terug vanwege een tijdstraf voor de Boutsen VDS-Porsche van onder andere Morris Schuring voor hen. De negende positie levert het Verstappen Racing-trio twee puntjes op.

© SRO/JEP | Stroll in de nummer-18-Aston Martin van Comtoyou Racing

Twaalf straffen voor Aston Martin van Stroll

Boya, Merhi en Stroll mochten de wedstrijd vanaf P15 aanvangen. De eerstgenoemde wist geen plekken goed te maken en kreeg ook nog eens een stop-and-go penalty voor contact met de AF Corse-Ferrari van Sean Gelael. Merhi verzamelde vervolgens straffen alsof het Pokémonkaarten waren. Hij kreeg maar liefst zes tijdstraffen van ieder 30 seconden aan zijn broek voor het negeren van blauwe vlaggen. Daar kwamen nog twee tijdstraffen voor track limits bij, waarvan eentje van 30 seconden en eentje van 75 seconden. Stroll nam de laatste twee stints in het donker op zich, maar het ging alleen maar verder bergafwaarts. De Canadese F1-coureur kreeg twee straffen voor het negeren van blauwe vlaggen evenals een tijdstraf van maar liefst 1 minuut en 55 seconden voor het overschrijden van track limits. Ze finishten op P48 op dertien ronden achterstand.

