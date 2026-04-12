Laurent Mekies heeft het weekend in Miami omcirkeld en stelt in de Beyond the Grid-podcast dat fans het misschien wel moeten beschouwen als een hernieuwde start van het seizoen.

Anno 2026 is gebleken dat Red Bull Racing voorlopig goed werk heeft geleverd als het gaat om de power unit, maar nog flink tekortkomt op het gebied van het chassis van de RB22. Dat zou niet alleen te zwaar zijn, maar ook fundamentele problemen hebben, waardoor Max Verstappen en Isack Hadjar voorlopig niet de limiet kunnen opzoeken.

Artikel gaat verder onder video

Kan Red Bull het tij keren met updates?

Diverse media meldden dat alle pijlen zijn gericht op het raceweekend in Miami om het tij mogelijk te keren voor het teamduo. Daarbij zou er een ‘alles-of-niets’-stemming hangen, waarbij de positie van technisch directeur Pierre Waché mogelijk afhangt van dit nieuwe pakket. Helmut Marko gaf echter aan dat het realistischer is dat Red Bull tijdens het Europese seizoen weer vooraan zal meedoen.

Mekies beschouwt Miami GP als start van nieuw seizoen

Mekies onthult dat hij het weekend in Miami beschouwt als een reset: "Ik denk dat het een beetje aanvoelt als de start van een tweede seizoen wanneer we terug zijn op het circuit in Miami, want elk team zit midden in een enorme ontwikkelingsrace. Je zult zien dat elke auto op de grid aanzienlijk verandert door de upgrades in Miami. We zullen dus alleen zo goed zijn als we zijn ten opzichte van de anderen, en het wordt een nieuw startpunt dat een duidelijke indicatie zal geven van hoe het seizoen zich verder zal ontwikkelen."

