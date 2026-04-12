close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Newey looking serious in Aston Martin F1 kit with circuit background and white Honda logo edited over it

'FIA laat Honda betrouwbaarheidsproblemen oplossen: extra pk's verwacht'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Volgens het Spaanse Marca zijn de verbeteringen van Honda voor het team van Aston Martin F1 Team onderweg. De problemen zijn inmiddels in kaart gebracht en het Japanse merk verwacht zo’n 40 à 50 pk extra zodra de updates zijn doorgevoerd.

Het huwelijk tussen Aston Martin en Honda ging in 2026 van start, maar voorlopig moeten de twee partijen vooral hun problemen oplossen. De power unit komt momenteel nog flink vermogen tekort en in de openingsraces moest het rijdersduo de wagen zelfs voortijdig parkeren. Daarnaast waren er trillingsproblemen en is Honda met man en macht bezig om de situatie te verbeteren.

Honda pakt problemen aan

Het Spaanse medium meldt dat de FIA inmiddels groen licht heeft gegeven om de betrouwbaarheidsproblemen aan te pakken. Zodra Honda de betrouwbaarheid op orde heeft, kan de power unit richting de 12.500 rpm gaan, terwijl de motor nu nog begrensd is op 11.500 rpm uit angst voor motorschade. Als de power unit op gelijke hoogte komt met de concurrentie, verwacht het medium dat er bijna 50 pk extra beschikbaar komt voor Lance Stroll en Fernando Alonso.

Gerelateerd

Aston Martin Fernando Alonso Adrian Newey Lance Stroll Honda Lawrence Stroll

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

