Jules Gounon, coureur van Verstappen Racing en teamgenoot van de viervoudig Formule 1-kampioen, heeft van zich laten horen op social media, nadat hij zaterdag na zijn stint op Paul Ricard was flauwgevallen en naar het medisch centrum werd gebracht.

Gounon was samen met Dani Juncadella en Chris Lulham op jacht naar een goed resultaat in Frankrijk. Vanaf de achtste startplek ging Juncadella van start en wist hij op te rukken naar de vierde positie. Gounon nam het vervolgens over en reed een sterke dubbele stint, ondanks dat toen al bekend was dat hij zich niet topfit voelde. De balans van de wagen verdween echter toen Lulham het stuur overnam, waardoor P9 uiteindelijk het maximaal haalbare bleek.

Voedselvergiftiging

De Fransman laat op Instagram weten dat hij vrijdagavond een voedselvergiftiging had opgelopen, waar hij zaterdag nog altijd last van had. Desalniettemin kroop hij achter het stuur: "Soms draait het niet om het resultaat, maar om wat je doormaakt om daar te komen. P9 na een zware race voor ons, maar dit is nog maar het begin van onze reis in de GT World Challenge met Verstappencom Racing. Trots op de inzet van Dani Juncadella en Chris Lulham. Gisteravond kreeg ik voedselvergiftiging, verloor ik veel vocht en heb ik nauwelijks geslapen. Grote dank aan Dani (zoals altijd er voor me in moeilijke momenten) dat hij me om 07:00 uur naar het medisch centrum bracht, en aan alle artsen en hulpverleners die me fit hebben gekregen om te racen."

Tóch de auto ingestapt

Dat het een zware opgave zou worden, wist Gounon al: "Ik heb voor de race zoveel mogelijk gerust en wist dat het niet makkelijk zou worden, maar ik heb toch alles gegeven tijdens mijn dubbele stint, waarschijnlijk een van de zwaarste die ik ooit heb gereden. Ik heb nog nooit zo geworsteld in een raceauto en mezelf tot een punt geduwd waarvan ik niet dacht dat ik het kon bereiken."

Flauwgevallen

Uiteindelijk hield zijn lichaam het niet meer vol: "Na de stint ging het helemaal mis en ben ik flauwgevallen, waarna ik opnieuw een paar uur in het medisch centrum heb doorgebracht. Grote dank aan het medische team voor de goede zorgen en aan de crew van 2 Seas Motorsport die bij me bleef."

