Gounon werd onwel na racestint en laat van zich horen: 'Het ging helemaal mis'
Jules Gounon, coureur van Verstappen Racing en teamgenoot van de viervoudig Formule 1-kampioen, heeft van zich laten horen op social media, nadat hij zaterdag na zijn stint op Paul Ricard was flauwgevallen en naar het medisch centrum werd gebracht.
Gounon was samen met Dani Juncadella en Chris Lulham op jacht naar een goed resultaat in Frankrijk. Vanaf de achtste startplek ging Juncadella van start en wist hij op te rukken naar de vierde positie. Gounon nam het vervolgens over en reed een sterke dubbele stint, ondanks dat toen al bekend was dat hij zich niet topfit voelde. De balans van de wagen verdween echter toen Lulham het stuur overnam, waardoor P9 uiteindelijk het maximaal haalbare bleek.
Voedselvergiftiging
De Fransman laat op Instagram weten dat hij vrijdagavond een voedselvergiftiging had opgelopen, waar hij zaterdag nog altijd last van had. Desalniettemin kroop hij achter het stuur: "Soms draait het niet om het resultaat, maar om wat je doormaakt om daar te komen. P9 na een zware race voor ons, maar dit is nog maar het begin van onze reis in de GT World Challenge met Verstappencom Racing. Trots op de inzet van Dani Juncadella en Chris Lulham. Gisteravond kreeg ik voedselvergiftiging, verloor ik veel vocht en heb ik nauwelijks geslapen. Grote dank aan Dani (zoals altijd er voor me in moeilijke momenten) dat hij me om 07:00 uur naar het medisch centrum bracht, en aan alle artsen en hulpverleners die me fit hebben gekregen om te racen."
Tóch de auto ingestapt
Dat het een zware opgave zou worden, wist Gounon al: "Ik heb voor de race zoveel mogelijk gerust en wist dat het niet makkelijk zou worden, maar ik heb toch alles gegeven tijdens mijn dubbele stint, waarschijnlijk een van de zwaarste die ik ooit heb gereden. Ik heb nog nooit zo geworsteld in een raceauto en mezelf tot een punt geduwd waarvan ik niet dacht dat ik het kon bereiken."
Flauwgevallen
Uiteindelijk hield zijn lichaam het niet meer vol: "Na de stint ging het helemaal mis en ben ik flauwgevallen, waarna ik opnieuw een paar uur in het medisch centrum heb doorgebracht. Grote dank aan het medische team voor de goede zorgen en aan de crew van 2 Seas Motorsport die bij me bleef."
Het hele wedstrijdverslag van de openingsrace van de GT World Challenge? Klik hier!
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Positieve signalen bij Red Bull, 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en grijpt in | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Coronel: 'Als Verstappen vertrekt, gaat de Formule 1 nog veel meer verliezen dan ze al doen'
'Verstappen kan mee naar McLaren', Jos over toekomstplannen Max | GPFans Recap
Russell krijgt angstaanjagend advies van Brundle: "Hij moet zich ernstig zorgen maken"
Marko: 'Lambiase en Verstappen waren als oud echtpaar, groot verlies voor Red Bull'
Net binnen
Mekies verwacht grote updates in Miami: 'Voelt als de start van een tweede seizoen'
- 15 minuten geleden
'FIA laat Honda betrouwbaarheidsproblemen oplossen: extra pk's verwacht'
- 1 uur geleden
Doornbos geen fan van terugkeer V8-motor: 'Dan ga je achteruit in plaats van vooruit'
- 2 uur geleden
- 6
Verstappen aanwezig bij lastige GT World Challenge-race voor Verstappen-AMG
- Vandaag 12:11
'Ferrari houdt Verstappen in de gaten ondanks Hamilton en Leclerc'
- Vandaag 11:04
- 2
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Japan
- 4 april
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
- 6 april
Russell in de problemen volgens Doornbos: 'Dan kan hij opzoek naar nieuwe werkgever'
- 30 maart
Wolff bekent dan toch: 'Mercedes moet een aantal motoronderdelen herontwerpen'
- 26 maart
Norris zeer sarcastisch over 2026-wagens: "Beste racen dat ik ooit heb gezien!"
- 29 maart
'Red Bull Ford-motor is te krachtig om in ADUO-programma te vallen'
- 3 april