Er wordt niet alleen teruggeblikt op het avontuur van Max Verstappen op de Nürburgring, maar ook vooruitgeblikt op de F1 Grand Prix van Japan. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Max Verstappen en ploegmaten Jules Gounon en Dani Juncadella kwamen in de afgelopen NLS-race als eerste over de streep met bijna een minuut voorsprong. De laatstgenoemde is voor de viervoudig wereldkampioen in de bres gesprongen na kritiek van de Britse media. Verstappen Racing en Mercedes-AMG behielden de overwinning niet, vanwege een diskwalificatie, maar daar zou juist een voordeel aan kunnen zitten. In de Formule 1 wordt er ook veel gesproken over Mercedes. Zo heeft McLaren onderzoek gedaan met de motorfabrikant en hangt er een vraagteken boven de voorvleugel van Mercedes na beelden van een mogelijk illegaal trucje. Verder wordt er gestreden om aandelen in Alpine en is er meer bekend over de toekomst van Viaplay.

Juncadella verdedigt Verstappen na kritische Britse media: 'Zit dit maar even uit'

Dani Juncadella, een van de teamgenoten van Max Verstappen afgelopen weekend op de Nürburgring, haalt op social media flink uit naar een opmerking van PlanetF1 dat Verstappen de zwakke schakel zou kunnen vormen in de 24-uursrace op de Nordschleife. "Hij had op vrijdag maar twee ronden nodig om op tempo te komen. Hij pakte pole position met een ruime marge. Hij reed een volledige stint vlak achter de leider (een van de beste GT3-coureurs op de Nürburgring) en ging er in de laatste ronde voorbij. Hij ging als een maniak links, rechts en door het midden in het verkeer", zo schreef de Spanjaard. Lees hier het hele artikel over Dani Juncadella die Max Verstappen verdedigt.

'Horner en Mercedes krijgen concurrentie van miljardair voor aandelen Alpine'

Het gevecht om het minderheidsaandeel in Alpine is losgebarsten. Het gaat om het minderheidsaandeel dat Otro Capital momenteel bezit in het Franse team. Het betreft een percentage van 24 procent. Mercedes-Benz Group zou bereid zijn het aandeel over te nemen en voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner zou ook zijn zinnen hebben gezet op het Franse team. Volgens PlanetF1 krijgt het duo echter concurrentie van een rijke zakenman van buiten de koningsklasse. Lees hier het hele artikel over de aandelen van Alpine F1 Team.

Diskwalificatie Verstappen tijdens NLS2 kan voordeel opleveren tijdens 24-uursrace

Hoewel de diskwalificatie van de nummer 3-bolide van Mercedes-AMG Team Verstappen Racing van afgelopen zaterdag op het eerste gezicht een stom foutje lijkt, stelt Nürburgring-expert Misha Charoudin dat er mogelijk ook een voordeel aan zit. De in Nederlander opgegroeide coureur wil niet zover gaan om te zeggen dat het team zich expres liet diskwalificeren, maar onthult wel dat de snelste teams er soms baat bij kunnen hebben. "Als een auto te snel is, kunnen er maatregelen worden genomen die het veld weer dichter bij elkaar brengen", stelt Charoudin op zijn YouTube-kanaal. Door de diskwalificatie kan het team in ieder geval niet worden afgeremd door extra maatregelen. Lees hier het hele artikel over de diskwalificatie van Verstappen Racing.

'Viaplay mogelijk gered: Canal+ en PPF bereiden overnamebod voor'

Viaplay is sinds 2022 de rechtenhouder van de koningsklasse in Nederland, nadat de sport lange tijd werd uitgezonden door Ziggo Sport. Aan het begin van het 'nieuwe' tijdperk waren er klachten over de kwaliteit, en ook het commentaar viel niet bij iedere fan in de smaak. Daarnaast was de financiële situatie de afgelopen jaren niet altijd even rooskleurig, maar daar komt mogelijk verandering in. De Viaplay Group gaat namelijk mogelijk van de beurs af, waarbij de grootste aandeelhouders het volledige bedrijf willen overnemen, zo meldt Bloomberg. Dat kan gevolgen hebben voor hoe Nederlandse Formule 1-fans de sport momenteel volgen. Lees hier het hele artikel over de toekomst van Viaplay.

'Ferrari ziet nieuw trucje bij Mercedes en stapt naar de FIA voor GP Japan'

Sinds dit seizoen maken de Formule 1-auto's gebruik van actieve aerodynamica. In de bochten wordt er downforce gegenereerd en op de rechte stukken, wanneer de vleugels open staan, wordt de luchtweerstand tot een minimum gebracht met een hogere topsnelheid als resultaat. Zoals met alles in de koningsklasse van de autosport, zijn daar technische regels aan verbonden. Eén daarvan is dat de actieve aerodynamica er niet langer dan 400 milliseconde over mag doen om volledig van de 'bochten'-modus naar de 'rechte stuk'-modus of andersom te gaan. Mercedes heeft hier mogelijk een technische overtreding begaan en dus zou Ferrari een uitleg eisen. Lees hier het hele artikel over de mogelijk illegale voorvleugel van Mercedes.

McLaren rondt Mercedes-onderzoek af: 'Hebben ervoor gezorgd dat het niet meer zal optreden'

Het team van McLaren heeft samen met motorleverancier Mercedes het onderzoek naar de technische problemen tijdens de F1 Grand Prix van China afgerond. Zowel Lando Norris als Oscar Piastri kwamen op de zondag in Shanghai niet aan de start door afzonderlijke elektrische defecten aan de power unit. In aanloop naar het raceweekend op het Suzuka International Racing Course in Japan laat de renstal uit Woking weten dat de oorzaken zijn achterhaald en dat er maatregelen zijn getroffen. "Samen met het bredere team dat een gezamenlijk onderzoek heeft uitgevoerd met HPP om ervoor te zorgen dat de twee afzonderlijke fouten in Shanghai niet opnieuw optreden, gaat McLaren volledig voorbereid het weekend in." Lees hier het hele artikel over het onderzoek van McLaren en Mercedes.

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

