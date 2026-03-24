Ferrari heeft naar verluidt formeel aangeklopt bij de FIA. Ze zouden een uitleg hebben geëist omtrent de voorvleugel van Mercedes. Deze voldoet mogelijk niet aan de technische reglementen, een trucje wat GPFans ook al had ontdekt direct na de F1 Grand Prix van China.

Sinds dit seizoen maken de Formule 1-auto's gebruik van actieve aerodynamica. Niet alleen de reglementen van de power units zijn namelijk op de schop gegaan, ook de chassis en het bodywork zelf. Door de introductie van de actieve aerodynamica zien we tegenwoordig de voorvleugel en de achtervleugel open- en dichtklappen gedurende de raceweekenden. In de bochten wordt er downforce gegenereerd en op de rechte stukken, wanneer de vleugels open staan, wordt de luchtweerstand tot een minimum gebracht met een hogere topsnelheid als resultaat.

Artikel 3.10.10.o

Zoals met alles in de koningsklasse van de autosport, zijn daar technische regels aan verbonden. Eén daarvan is dat de actieve aerodynamica er niet langer dan 400 milliseconde over mag doen om volledig van de 'bochten'-modus naar de 'rechte stuk'-modus of andersom te gaan. Dit geeft de FIA aan in Artikel 3.10.10.o van sectie C. Uit beelden van de afgelopen wedstrijd in Shanghai is te zien dat de Mercedes er ongeveer 800 milliseconde over doet. GPFans ontdekte dit meteen na de race en deelde deze beelden van ronde 29, toen Russell en de Ferrari van Charles Leclerc zij-aan-zij gingen. Daar is het verschil goed te zien.

Ferrari stapt naar de FIA

Het dichtklappen van de voorvleugel lijkt bij de Mercedes in twee fases te gebeuren. Eén fase waarbij de vleugel heel snel van helemaal open naar half dicht gaat en daarna een fase waarbij de vleugel relatief langzaam van half dicht naar helemaal dicht gaat. Vanwege deze twee fases zou Mercedes de sensor van de actieve aerodynamica misleiden om er langer dan 400 milliseconde over te kunnen doen om van modus te wisselen. Volgens de Italiaanse bron AutoRacer is Ferrari daarom naar de FIA gestapt. De Scuderia wil uitvinden waarom Mercedes deze voorvleugel gebruikt en hoe dit überhaupt goedgekeurd is.

