Is de Mercedes illegaal? Trucje met voorvleugel ontdekt na Grand Prix van China
Is de Mercedes illegaal? Trucje met voorvleugel ontdekt na Grand Prix van China
Actieve aerodynamica maakte dit seizoen haar intrede in de Formule 1. Daar zijn natuurlijk allerlei technische regels aan verbonden. Er is echter mogelijk een reglement waar Mercedes zich niet aan houdt, zo heeft GPFans ontdekt na beelden van de Grand Prix van China.
Mercedes is als een raket uit de startblokken gekomen in 2026. George Russell was oppermachtig in de seizoensopener in Melbourne. Kimi Antonelli kwam niet goed weg van zijn plek, toen de rode lichten uitgingen, maar herstelde zich door de tweede plek te pakken. Russell schreef een week later de Sprint in China op zijn naam. Antonelli ging er vervolgens met de overwinning vandoor in de Grand Prix in Shanghai. Russell maakte er een één-twee van voor de Zilverpijlen, nadat hij de Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton eindelijk verschalkt had.
Artikel C3.10.10.o
Tijdens dat gevecht kwamen interessante beelden naar voren. De voorvleugel bij Russell valt op, wanneer hij Leclerc inhaalt in ronde 28 van 56. De F1-bolides van 2026 hebben actieve aerodynamica. Normaal gesproken staan deze in de 'bochten'-modus om downforce te genereren, maar op de rechte stukken gaan deze over in de 'rechte stuk'-modus. De voor- én achtervleugel klappen als het ware naar achteren. Dat maakt de auto gestroomlijnder - er is minder luchtweerstand en dus kan een hogere topsnelheid bereikt worden.
De FIA is er duidelijk over dat een auto er niet langer dan 400 milliseconde (0,4 seconde) over mag doen om volledig van de ene naar de andere modus te gaan, zo geeft Artikel 3.10.10.o van sectie C aan. Bij 30fps-opnames van Russell wordt duidelijk dat zijn voorvleugel er 24 frames over doet om van de 'rechte stuk'-modus naar de 'bochten'-modus gaat bij het aanremmen voor de haarspeldbocht. Dat komt overeen met 0,8 seconde. Bekijk de slo-mo beelden hier.
Het zou mogelijk een voordeel kunnen hebben bij het opsparen van de batterij, die elektrische energie opslaat die verbruikt kan worden via de MGU-K. Dit gebeurt namelijk onder andere bij het remmen door de achterwielen. Door de achtervleugel meteen dicht te laten klappen, maar de voorvleugel langer open te laten, komt er eventjes meer druk op de achterwielen en dus wordt er mogelijk meer elektrische energie opgeslagen.
