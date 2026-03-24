Hoewel de diskwalificatie van de nummer 3-bolide van Mercedes-AMG Team Verstappen Racing van afgelopen zaterdag op het eerste gezicht een stom foutje lijkt, stelt Nürburgring-expert Misha Charoudin dat er mogelijk ook een voordeel aan zit. De in Nederlander opgegroeide coureur wil niet zover gaan om te zeggen dat het team zich expres liet diskwalificeren, maar onthult wel dat de snelste teams er soms baat bij kunnen hebben.

Afgelopen zaterdag kwamen Jules Gounon, Dani Juncadella en Max Verstappen in actie tijdens de 58e ADAC Barbarossapreis, de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie. De poleposition werd zaterdagochtend veiliggesteld door Verstappen en later op de dag werd de race gewonnen, na een strijd in de eerste stint met Christopher Haase. Enkele uren na de race werd het team echter gediskwalificeerd, omdat het zeven sets banden had gebruikt in plaats van de toegestane zes. Mercedes-Benz Group gaf in een verklaring aan te balen van de situatie, maar dat de focus alweer snel is verlegd naar de 24-uursrace die in mei wordt verreden.

Diskwalificatie kan grote redding voor 24 uursrace zijn

Charoudin stelt op zijn YouTube-kanaal dat teams er soms voordeel van kunnen hebben om een diskwalificatie te krijgen. Hij doelt op het feit dat te snelle teams te veel opvallen en mogelijk extra ballast krijgen, zodat rivalen een eerlijkere kans hebben: "Er is ook sprake van Balance of Performance. Als een auto duidelijk te snel is, kan de organisatie, zoals de FIA of de ADAC, ingrijpen en zeggen: dit is niet eerlijk."

Dat kan ook gebeuren na klachten van rivalen, iets wat ook in de Formule 1 voorkomt:"In de meeste gevallen zeggen rivalen gewoon: je moet sneller rijden. Zoals bijvoorbeeld in de Formule 1." Ook in de NLS-races en tijdens de 24-uursraces houdt de organisatie dit scherp in de gaten: "Als een auto te snel is, kunnen er maatregelen worden genomen die het veld weer dichter bij elkaar brengen. Denk aan motorrestricties, minder pk’s, extra gewicht, tien of twintig kilo, of een hogere rijhoogte."

Organisatie vindt ruime winst niet altijd fijn als 'spektakel'

Afgelopen zaterdag kwam het team van Verstappen met een voorsprong van ongeveer een minuut over de finish: "Dat was in een race van vier uur. Als je dat doortrekt naar een 24-uursrace, kom je ongeveer zes minuten eerder over de streep. Dat is enorm", aldus Charoudin. Door de diskwalificatie kan het team in ieder geval niet worden afgeremd door extra maatregelen: "Nu kan zijn team of Mercedes zeggen dat het verschil niet komt door de Multimatic-ophanging of Max Verstappen. De auto was een minuut sneller door dat extra setje banden."

Bewuste diskwalificatie?

Bewust diskwalificeren lijkt dan ook niet aan de orde, al geeft Charoudin aan dat het idee niet volledig vreemd is: "Dit soort dingen gebeuren vaker in de autosport. Toen Ferrari won met de 296 in 2023, waren ze ook mijlenver sneller dan de rest. Daarna kregen ze een BoP-aanpassing omdat de auto simpelweg te snel was."

