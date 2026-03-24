Viaplay, Realtimes Network, Original content, generic

'Viaplay mogelijk gered: Canal+ en PPF bereiden overnamebod voor'

Viaplay, Realtimes Network, Original content, generic — Foto: © IMAGO
'Viaplay mogelijk gered: Canal+ en PPF bereiden overnamebod voor'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

De Viaplay Group gaat mogelijk van de beurs af, waarbij de grootste aandeelhouders het volledige bedrijf willen overnemen, zo meldt Bloomberg. Dat kan gevolgen hebben voor hoe Nederlandse Formule 1-fans de sport momenteel volgen.

Viaplay is sinds 2022 de rechtenhouder van de koningsklasse in Nederland, nadat de sport lange tijd werd uitgezonden door Ziggo Sport. Aan het begin van het ‘nieuwe’ tijdperk waren er klachten over de kwaliteit, en ook het commentaar viel niet bij iedere fan in de smaak. Daarnaast was de financiële situatie de afgelopen jaren niet altijd even rooskleurig, maar daar komt mogelijk verandering in.

Viaplay krijgt mogelijk nieuwe eigenaar

Het medium meldt dat de twee grootste aandeelhouders, Canal+ en PPF Group, een bod op het bedrijf voorbereiden. Momenteel hebben beide partijen samen 59 procent van het Scandinavische bedrijf in handen. Het nieuws dat zij mogelijk van plan zijn om de Viaplay Group volledig over te nemen, heeft direct geleid tot een stijging van de aandelenkoers. Daarnaast hebben deze partijen het bedrijf in 2024 al gered, toen Viaplay er financieel slecht voor stond.

Mogelijke veranderingen voor Nederlandse F1-fan

TotaalTV schetst bovendien dat de situatie voor de Nederlandse Formule 1-fan weleens kan veranderen. Zo loopt het huidige contract tussen Viaplay en Formula One Management tot en met 2029. Mochten de twee partijen Viaplay volledig overnemen, dan zou de koningsklasse mogelijk kunnen verhuizen naar Canal+.

Viaplay Viaplay Nederland Viaplay TV Viaplay Group

