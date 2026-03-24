'Horner en Mercedes krijgen concurrentie van miljardair voor aandelen Alpine'
Het gevecht om het minderheidsaandeel in Alpine is losgebarsten. Mercedes-Benz Group zou bereid zijn het aandeel over te nemen en voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner zou ook zijn zinnen hebben gezet op het Franse team. Volgens PlanetF1 krijgt het duo echter concurrentie van een rijke zakenman van buiten de koningsklasse.
Het gaat om het minderheidsaandeel dat Otro Capital momenteel bezit in het Franse team. Het betreft een percentage van 24 procent. In het consortium zitten diverse Hollywoodsterren, maar ook bekende sporters. Uit bedrijfsdocumenten heeft het medium opgemaakt dat Otro Capital pas na september van dit jaar de mogelijkheid heeft om de aandelen van de hand te doen.
'Eigenaar New York Mets meldt zich'
Steven Cohen, de eigenaar van honkbalteam de New York Mets, heeft zich namelijk in de strijd gemengd om de aandelen. Cohen nam de Mets in 2020 over voor ongeveer 2,4 miljard dollar en heeft in de afgelopen jaren het salarisplafond verhoogd en het team aanzienlijk verbeterd. Daardoor zijn meerdere sponsoren aangetrokken en zijn ook de commerciële mogelijkheden vergroot. Dat plan zou Cohen ook voor Alpine voor ogen hebben.
'Alpine voert druk op Otro Capital uit om aandelen te verkopen'
Dat de aandelen na september mogelijk van eigenaar veranderen, heeft ook te maken met onvrede bij Alpine. Zo werd er juist van Otro Capital verwacht dat het het imago van Renault en het F1-team zou versterken, maar dat is niet gebeurd. Alpine zou daarom de druk hebben opgevoerd op het consortium om de aandelen van de hand te doen. Naast Mercedes en Horner zou Cohen dus een van de mogelijke nieuwe eigenaren kunnen worden.
Van Gameren gaat in tegen negatieve houding: "Niet hele tijd eigen sport afbranden"
'FIA weigert eventuele regelwijziging om racen te verbeteren: kwalificatie wordt wél bekeken'
