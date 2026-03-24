Juncadella verdedigt Verstappen na kritische Britse media: 'Zit dit maar even uit'
Dani Juncadella, een van de teamgenoten van Max Verstappen afgelopen weekend op de Nürburgring, haalt op social media flink uit naar een opmerking van PlanetF1 dat Verstappen de zwakke schakel zou kunnen vormen in de 24-uursrace op de Nordschleife.
Afgelopen weekend reed Verstappen in Duitsland de NLS2. De vieruursrace werd uiteindelijk gewonnen door Verstappen, Juncadella en Jules Gounon. Op zaterdag wist Verstappen de poleposition te pakken, nadat een eerdere snelle ronde werd onderbroken door een Code 60. Tijdens de race verliep alles goed, al was er wel een gevecht met Christopher Haase om de leiding. Enkele uren nadat de vlag was gevallen en de champagne al was gespoten, kwam het bericht dat de overwinning niet doorging: het team had gedurende het weekend één set banden te veel gebruikt.
Juncadella springt in de bres voor Verstappen
Het Britse medium stelde dat Verstappen in de komende 24-uursrace mogelijk de zwakke schakel van het team zou kunnen zijn, vanwege zijn gebrek aan ervaring. Juncadella heeft dat ook gelezen en slaat stevig terug: "Hij had op vrijdag maar twee ronden nodig om op tempo te komen. Hij pakte poleposition met een ruime marge. Hij reed een volledige stint vlak achter de leider (een van de beste GT3-coureurs op de Nürburgring) en ging er in de laatste ronde voorbij. Hij ging als een maniak links, rechts en door het midden in het verkeer", zo wijst Juncadella op het optreden van Verstappen.
Volgens de Spanjaard is het dan ook het moment dat het Britse medium misschien even moet zwijgen: "Ik denk dat je dit maar even beter kunt uitzitten."
