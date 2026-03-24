An edited photo of Andrea Stella looking serious and Toto Wolff grinning on a background of a McLaren in the pits

McLaren rondt Mercedes-onderzoek af: 'Hebben ervoor gezorgd dat het niet meer zal optreden'

An edited photo of Andrea Stella looking serious and Toto Wolff grinning on a background of a McLaren in the pits — Foto: © IMAGO x GPFANS
Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Het team van McLaren heeft samen met motorleverancier Mercedes het onderzoek naar de technische problemen tijdens de F1 Grand Prix van China afgerond. Zowel Lando Norris als Oscar Piastri kwamen op de zondag in Shanghai niet aan de start door afzonderlijke elektrische defecten aan de power unit. In aanloop naar het raceweekend op het Suzuka International Racing Course in Japan laat de renstal uit Woking weten dat de oorzaken zijn achterhaald en dat er maatregelen zijn getroffen.

Tijdens de seizoensopener in Australië en het daaropvolgende sprintweekend in China kende McLaren een moeizame start van het jaar. Vooral de zondag in Shanghai verliep rampzalig, toen beide auto's door problemen met de Mercedes-motoren niet aan de start verschenen. Piastri had wel de verkenningsronde gedaan, maar merkte problemen op toen hij na het volkslied instapte. Norris kreeg niet eens de kans om richting de grid te rijden. In een officieel statement blikt het team nu vooruit op de Grand Prix van Japan en bevestigt het de afronding van de gezamenlijke analyse met Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP).

Gezamenlijk onderzoek met Mercedes

Volgens McLaren is er de afgelopen periode intensief gewerkt om de betrouwbaarheid van de wagens te waarborgen voor de rest van het seizoen. "Beide coureurs gaan richting het aankomende raceweekend met meer tijd bij de engineering-kant en meer simtijd achter de rug. Samen met het bredere team dat een gezamenlijk onderzoek heeft uitgevoerd met HPP om ervoor te zorgen dat de twee afzonderlijke fouten in Shanghai niet opnieuw optreden, gaat McLaren volledig voorbereid het weekend in", zo luidt het statement.

De problemen in China waren weliswaar gelijktijdig, maar technisch verschillend van aard. Bij Norris kon het team in de garage niet communiceren met een specifiek elektrisch component, terwijl de bolide van Piastri weigerde te starten door een ander defect. Het statement vervolgt: "McLaren reist af naar het iconische circuit van Suzuka met als doel terug te slaan met een sterke prestatie, volgend op belangrijke lessen uit de waardevolle tijd die in Woking is doorgebracht."

Gerelateerd

Mercedes McLaren Motorreglement 2026

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Ferrari ziet nieuw trucje bij Mercedes en stapt naar de FIA voor GP Japan'

'Ferrari ziet nieuw trucje bij Mercedes en stapt naar de FIA voor GP Japan'

  • 3 uur geleden
  • 5
VIDEO | Deze FIA-regel kan dominantie Mercedes dwarsbomen | GPFans Special Video

VIDEO | Deze FIA-regel kan dominantie Mercedes dwarsbomen | GPFans Special

  • Vandaag 16:19
  • 3
Verstappen krijgt verrassend bijval van McLaren-teambaas: "Kunnen we dít nog accepteren?"

Verstappen krijgt verrassend bijval van McLaren-teambaas: "Kunnen we dít nog accepteren?"

  • 22 maart 2026 15:33
  • 8
Mercedes lanceert na Haas en Racing Bulls ook speciale kleurstelling voor GP Japan Live

Mercedes lanceert na Haas en Racing Bulls ook speciale kleurstelling voor GP Japan

  • Vandaag 17:04
Russell uitgemaakt voor braafste jochie van de klas: "Ontzettend arrogant"

Russell uitgemaakt voor braafste jochie van de klas: "Ontzettend arrogant"

  • 22 maart 2026 17:44
  • 9
Verbazing omtrent woorden Wolff richting Antonelli: "Klinkt als een verkapte teamorder" Podcast

Verbazing omtrent woorden Wolff richting Antonelli: "Klinkt als een verkapte teamorder"

  • 21 maart 2026 20:49
  • 6

Net binnen

20:51
Video
VIDEO | Richard Verschoor open over toekomst in Formule E | GPFans Raceteam
18:58
FIA pakt door vanwege 2026-auto's: dit zijn de nieuwe belangrijke punten op Suzuka
18:01
'Ferrari ziet nieuw trucje bij Mercedes en stapt naar de FIA voor GP Japan'
17:04
Live
Mercedes lanceert na Haas en Racing Bulls ook speciale kleurstelling voor GP Japan
16:19
Video
VIDEO | Deze FIA-regel kan dominantie Mercedes dwarsbomen | GPFans Special
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen" Max Verstappen

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen"

Vandaag 12:20 10
Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt? Max Verstappen

Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt?

Vandaag 11:29 1
'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin' Christian Horner

'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin'

Gisteren 15:05 1
Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar Brazilië

Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar

Gisteren 14:02
Ontdek het op Google Play
x