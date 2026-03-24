Het team van McLaren heeft samen met motorleverancier Mercedes het onderzoek naar de technische problemen tijdens de F1 Grand Prix van China afgerond. Zowel Lando Norris als Oscar Piastri kwamen op de zondag in Shanghai niet aan de start door afzonderlijke elektrische defecten aan de power unit. In aanloop naar het raceweekend op het Suzuka International Racing Course in Japan laat de renstal uit Woking weten dat de oorzaken zijn achterhaald en dat er maatregelen zijn getroffen.

Tijdens de seizoensopener in Australië en het daaropvolgende sprintweekend in China kende McLaren een moeizame start van het jaar. Vooral de zondag in Shanghai verliep rampzalig, toen beide auto's door problemen met de Mercedes-motoren niet aan de start verschenen. Piastri had wel de verkenningsronde gedaan, maar merkte problemen op toen hij na het volkslied instapte. Norris kreeg niet eens de kans om richting de grid te rijden. In een officieel statement blikt het team nu vooruit op de Grand Prix van Japan en bevestigt het de afronding van de gezamenlijke analyse met Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP).

Gezamenlijk onderzoek met Mercedes

Volgens McLaren is er de afgelopen periode intensief gewerkt om de betrouwbaarheid van de wagens te waarborgen voor de rest van het seizoen. "Beide coureurs gaan richting het aankomende raceweekend met meer tijd bij de engineering-kant en meer simtijd achter de rug. Samen met het bredere team dat een gezamenlijk onderzoek heeft uitgevoerd met HPP om ervoor te zorgen dat de twee afzonderlijke fouten in Shanghai niet opnieuw optreden, gaat McLaren volledig voorbereid het weekend in", zo luidt het statement.

De problemen in China waren weliswaar gelijktijdig, maar technisch verschillend van aard. Bij Norris kon het team in de garage niet communiceren met een specifiek elektrisch component, terwijl de bolide van Piastri weigerde te starten door een ander defect. Het statement vervolgt: "McLaren reist af naar het iconische circuit van Suzuka met als doel terug te slaan met een sterke prestatie, volgend op belangrijke lessen uit de waardevolle tijd die in Woking is doorgebracht."

