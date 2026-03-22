Het is bijna raceweek! Het Formule 1-circus maakt zich op voor de aankomende Grand Prix van Japan. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

De motorreglementen die in 2026 hun intrede hebben gedaan, blijven het onderwerp van gesprek. Andrea Stella lijkt zo zijn twijfels te krijgen en komt verrassend aan de kant van Max Verstappen te staan. De laatstgenoemde gaat in op de besluitvorming van de F1-regels achter de schermen en weet dat er genoeg steun nodig is om veranderingen door te voeren. Anthony Davidson gaat ondertussen in op de problemen waarmee Red Bull Racing kampt. Verder legt Frédéric Vasseur uit waarom teamorders bij Ferrari werden uitgesloten in China, verklaart Franco Colapinto zijn boosheid richting de FIA en wordt George Russell uitgemaakt voor 'arrogante' verrader.

Verstappen krijgt verrassend bijval van McLaren-teambaas: "Kunnen we dít nog accepteren?"

Andrea Stella heeft zich kritisch uitgelaten over de huidige staat van de Formule 1-reglementen. De McLaren-teambaas lijkt daarmee aan dezelfde bel te trekken als Max Verstappen, die eerder al zijn ongenoegen uitte over de nieuwe technische voorschriften die dit seizoen van kracht zijn gegaan. Stella benadrukt dat bepaalde aspecten van het rijden momenteel simpelweg niet logisch aanvoelen. "In de kwalificatie zijn er enkele aspecten van het rijden die tegennatuurlijk kunnen zijn", begon de Umbriër tegenover de BBC. Hij legde vervolgens uit dat coureurs soms juist beloond worden voor het maken van fouten. Lees hier het hele artikel over uitspraken van Andrea Stella over het DNA van de Formule 1.

Vasseur overwoog nooit teamorders na touché Hamilton en Leclerc: "Was oneerlijk geweest"

Teambaas Frédéric Vasseur heeft de beslissing verdedigd om Lewis Hamilton en Charles Leclerc met elkaar te laten vechten tijdens de F1 Grand Prix van China. Hoewel het onderlinge duel ervoor zorgde dat de Ferrari-coureurs tijd verloren ten opzichte van de kop van het veld - de Mercedessen van Kimi Antonelli en George Russell - weigerde de Fransman in te grijpen met teamorders. "Ik vertrouw ze allebei en ik wilde ze niet vragen om op hun posities te blijven, want dat zou oneerlijk zijn geweest", legde hij uit tegenover RaceFans. Lees hier het hele artikel over het uitsluiten van Ferrari-teamorders in China.

Colapinto boos ondanks puntenfinish: 'Onbegrijpelijk wat de FIA daar deed'

Franco Colapinto heeft ondanks zijn eerste WK-punt van het seizoen geen goed woord over voor de gang van zaken tijdens de F1 Grand Prix van China. De Alpine-coureur stelt dat de FIA onbegrijpelijke keuzes maakt als het gaat om het inzetten van de safety car, wat hem in Shanghai een mogelijk veel beter resultaat zou hebben gekost. "Ik ben boos, en niet vanwege het contact met Esteban. We startten met een andere strategie, we hadden een goede start en ik haalde veel mensen in." Hij lag indrukwekkend zesde. "Ik reed ergens vooraan en toen besloten ze voor een stilstaande auto een safety car in te zetten, wat nergens op slaat", legde de Argentijn uit tegenover DAZN. Lees hier het hele artikel over boosheid bij Franco Colapinto na China.

Russell uitgemaakt voor braafste jochie van de klas: "Ontzettend arrogant"

Volgens de Nederlandse muzikant en zanger Joost Hofman, die te gast was bij het Race Café van Ziggo Sport, roept de houding van George Russell de nodige irritatie op in de paddock. Hoewel de Brit momenteel het wereldkampioenschap in de Formule 1 aanvoert, stelt Hofman dat de persoonlijkheid van de Mercedes-coureur niet bij iedereen in de smaak valt. "Hij doet mij altijd denken aan vroeger, toen had je van die kinderen in de klas die als de docent de repetitie of het examen vergat, dan gingen zeggen van: 'We hadden toch een repetitie vandaag?'", begon Hofman. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Joost Hofman over George Russell.

Verstappen waarschuwt over besluitvorming F1-regels: "Het is politiek, ik ben niet dom"

Max Verstappen heeft opnieuw zijn zorgen geuit over de koers die de Formule 1 is ingeslagen met de nieuwe reglementen. Hoewel de sport dit jaar een recordaantal inhaalacties noteerde tijdens de Grand Prix van Australië en een breed publiek lijkt aan te spreken, waarschuwt de viervoudig wereldkampioen na China voor de kunstmatige aard van de huidige racen. Volgens Verstappen mag de koningsklasse de kwaliteit niet opofferen voor spektakel dat alleen op de korte termijn werkt. "Ik hoop dat ze niet zo denken. Dat komt ze duur te staan - it will bite them in the ass", antwoordde hij, toen hem door The Race werd gevraagd of de Formule 1 misschien minder geneigd is de kunstmatigheid van het racen aan te pakken, als het een breder en meer casual publiek aanspreekt. Lees hier het hele artikel over de besluitvorming achter de schermen in de Formule 1.

Red Bull moet compromis vinden met RB22: "Als je op dat gebied slecht presteert..."

Volgens Anthony Davidson kampt Red Bull Racing met problemen die verder gaan dan alleen een gebrek aan pure snelheid. De RB22, aangedreven door de nieuwe DM01-krachtbron van Red Bull Ford, blijkt in de praktijk uiterst lastig te managen op het gebied van terugwinning van elektrische energie. Dat laat de analist en voormalig Formule 1-coureur weten na de Grand Prix van China. "De Red Bull nam zijn toevlucht tot meer 'lift-and-coast', omdat je daar je maximale terugwinning van 350 kilowatt krijgt, vergeleken met het 'super clipping' van 250 kilowatt", begon Davidson bij de podcast van Sky Sports F1. Dit staat in schril contrast met de Mercedes-motoren, die momenteel de toon zetten in de Formule 1. "Het is interessant dat de Mercedes-motoren konden vertrouwen op het 'super clipping' om hun terugwinning te krijgen." Lees hier het hele artikel over het fundamentele probleem van de Red Bull RB22.

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

