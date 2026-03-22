Verstappen, Stella, Norris, socials

Verstappen krijgt verrassend bijval van McLaren-teambaas: "Kunnen we dít nog accepteren?"

Verstappen, Stella, Norris, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS
Verstappen krijgt verrassend bijval van McLaren-teambaas: "Kunnen we dít nog accepteren?"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Andrea Stella heeft zich kritisch uitgelaten over de huidige staat van de Formule 1-reglementen. De McLaren-teambaas lijkt daarmee aan dezelfde bel te trekken als Max Verstappen, die eerder al zijn ongenoegen uitte over de nieuwe technische voorschriften die dit seizoen van kracht zijn gegaan. Stella benadrukt dat bepaalde aspecten van het rijden momenteel simpelweg niet logisch aanvoelen.

De kern van de kritiek draait om de manier waarop coureurs met hun elektrische energie om moeten gaan onder de regels die dit jaar zijn ingevoerd. Omdat de verhouding tussen het vermogen van de verbrandingsmotor en dat van de MGU-K nu fiftyfifty is, in plaats van 90-10 of 80-20, is het opsparen van de batterij erg belangrijk geworden - misschien wel té belangrijk. Waar Verstappen de koningsklasse eerder al vergeleek met "Mario Kart" vanwege het extreme batterijmanagement, ziet ook Stella vreemde fenomenen ontstaan. "In de kwalificatie zijn er enkele aspecten van het rijden die tegennatuurlijk kunnen zijn", begon de Umbriër tegenover de BBC.

Tegenstrijdige data

Stella legt uit dat coureurs soms beloond worden voor het maken van fouten, omdat dit hen helpt energie te besparen voor later in de ronde. "Er zijn af en toe opmerkingen van onze coureurs dat je over een hele sector sneller gaat, wanneer ze een fout maken en feitelijk wat energie besparen. De energie die je hebt bespaard door de vertraging met het accelereren, omdat je een foutje hebt gemaakt, beloont je weer aan het einde van het rechte stuk", zo stelt hij.

Dit fenomeen zorgt volgens de teambaas voor een vertekend beeld van de werkelijke snelheid op de baan. Een minder zuivere ronde kan hierdoor uiteindelijk een betere sectortijd opleveren dan een ronde waarin tot de limiet gepusht wordt. Het roept vragen op over de sportieve integriteit van de huidige reglementen.

DNA van de sport

Net als Verstappen, vraagt de McLaren-teambaas zich hardop af of de Formule 1 nog wel de juiste weg bewandelt met deze complexe systemen. "Willen we trouw blijven aan het DNA van het racen in traditionele zin? Accepteren we dat deze tegennatuurlijke situatie bij de sport hoort of niet? Dit is een filosofische vraag op hoog niveau", aldus Stella. Hoewel andere teambazen manen tot kalmte, lijkt de roep om aanpassingen vanuit de top van de grid steeds luider te worden.

Vind jij dat de Formule 1-regels te ingewikkeld zijn geworden door de focus op hybridetechniek?

148 stemmen

Gerelateerd

Max Verstappen McLaren Andrea Stella Motorreglement 2026

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van China

Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van China

  • Vandaag 11:13
  • 6
Mercedes deelt statement en verklaart diskwalificatie Verstappen op Nürburgring

Mercedes deelt statement en verklaart diskwalificatie Verstappen op Nürburgring

  • Vandaag 09:04
  • 17
Max Verstappen gediskwalificeerd en verliest NLS2-zege op de Nürburgring

Max Verstappen gediskwalificeerd en verliest NLS2-zege op de Nürburgring

  • Gisteren 20:42
  • 12
Brown geeft peptalk: 'We hebben de beste coureurs en het beste team'

Brown geeft peptalk: 'We hebben de beste coureurs en het beste team'

  • 19 maart 2026 20:04
  • 7
Schoonzus springt in de bres voor Verstappen met felle kritiek op de Formule 1

Schoonzus springt in de bres voor Verstappen met felle kritiek op de Formule 1

  • 18 minuten geleden
Dit is waarom Verstappen in drie races drie keer een 'poepstart' meemaakte

Dit is waarom Verstappen in drie races drie keer een 'poepstart' meemaakte

  • 2 uur geleden
  • 1

Net binnen

16:41
Schoonzus springt in de bres voor Verstappen met felle kritiek op de Formule 1
14:28
Dit is waarom Verstappen in drie races drie keer een 'poepstart' meemaakte
13:22
Colapinto boos ondanks puntenfinish: 'Onbegrijpelijk wat de FIA daar deed'
12:19
Klien heeft goed nieuws voor Verstappen: 'Dit zal Red Bull snel onder controle krijgen'
11:13
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van China
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Max Verstappen gediskwalificeerd en verliest NLS2-zege op de Nürburgring BREAKING!

Max Verstappen gediskwalificeerd en verliest NLS2-zege op de Nürburgring

Gisteren 20:42 12
Verstappen wint met Gounon en Juncadella op Nürburgring met één minuut voorsprong Samenvatting race

Verstappen wint met Gounon en Juncadella op Nürburgring met één minuut voorsprong

Gisteren 16:10 12
Max Verstappen sleept pole position binnen voor NLS2 met Mercedes-AMG Samenvatting kwalificatie

Max Verstappen sleept pole position binnen voor NLS2 met Mercedes-AMG

Gisteren 10:05 14
Windsor loopt leeg over Formule 1-reglementen: 'Verstappen komt niet tot zijn recht' Max Verstappen

Windsor loopt leeg over Formule 1-reglementen: 'Verstappen komt niet tot zijn recht'

19 maart 2026 15:28 2
Ontdek het op Google Play
x