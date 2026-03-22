Volgens Anthony Davidson kampt Red Bull Racing met problemen die verder gaan dan alleen een gebrek aan pure snelheid. De RB22, aangedreven door de nieuwe DM01-krachtbron van Red Bull Ford, blijkt in de praktijk uiterst lastig te managen op het gebied van terugwinning van elektrische energie. Dat laat de analist en voormalig Formule 1-coureur weten na de Grand Prix van China.

De nieuwe reglementen voor dit seizoen vragen om een uiterst efficiënt hybridesysteem, aangezien de verhouding tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor nu gelijk is verdeeld. Red Bull lijkt hier de plank te hebben misgeslagen, waardoor Verstappen tijdens de races grote offers moeten brengen om de batterij op peil te houden. Ook zijn teamgenoot Isack Hadjar evenals de Liam Lawson en Arvid Lindblad van zusterteam Racing Bulls zouden deze problemen gerapporteerd hebben.

Problemen met energieterugwinning bij de RB22

Davidson merkte tijdens de sessies in Shanghai op dat de Red Bull-coureurs gedwongen waren tot extreme maatregelen om hun batterijen op te laden, wat ten koste ging van de rondetijd. "De Red Bull nam zijn toevlucht tot meer 'lift-and-coast', omdat je daar je maximale terugwinning van 350 kilowatt krijgt, vergeleken met het 'super clipping' van 250 kilowatt", begint Davidson bij de podcast van Sky Sports F1. Dit staat in schril contrast met de Mercedes-motoren, die momenteel de toon zetten in de Formule 1. "Het is interessant dat de Mercedes-motoren konden vertrouwen op het 'super clipping' om hun terugwinning te krijgen, terwijl Red Bull actief moest aan 'lift-and-coast' moest doen in bijvoorbeeld bocht 6 of bocht 11."

Aerodynamische compromissen voor Red Bull

De gebrekkige energierecuperatie dwingt het team tot pijnlijke aerodynamische keuzes. Om het verlies aan elektrisch vermogen op de rechte stukken te compenseren, moet de RB22 met een afstelling rijden die zo min mogelijk luchtweerstand biedt. "Als je op dat gebied slecht presteert, moet je downforce van je auto gaan halen om hem gestroomlijnder te maken, zodat je niet te veel lijdt onder de punten waar je aan 'lift-and-coast' en 'super clipping' doet", legt de Brit uit. "Maar deze 'low-drag'-afstelling zorgde voor instabiliteit." Dat maakte de auto volgens Verstappen nagenoeg onbestuurbaar in de bochten.

Een 'natuurkundeles' voor Red Bull

Naast de motorische uitdagingen speelt ook het gewicht van de auto een rol - de RB22 zou naar schatting bijna twintig kilogram boven het minimumgewicht zitten, zo blijkt uit foto's die stiekem zijn gemaakt. Davidson omschrijft de huidige situatie van het team als een complexe puzzel waarbij alles met elkaar verbonden is. "Het komt in veel opzichten allemaal terug bij de batterij en de capaciteit van je elektromotor om de energie in de batterij te krijgen. Het is lastig, ik weet dat het een soort natuurkundeles is, maar dit zijn de regels waar we dit jaar mee te maken hebben".