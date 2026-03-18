F1-fan legt ‘stiekem’ FIA-data bloot: gewicht F1-auto’s onthuld in China
Het blijkt dat de teams nog altijd kampen met het behalen van het minimumgewicht binnen de huidige Formule 1. Een Formule 1-fan stond afgelopen weekend in Shanghai zo gepositioneerd dat hij alle data van de FIA over het gewicht van de auto’s kon vastleggen. Hieruit blijkt dat Red Bull Racing flink wat problemen heeft om op gewicht te komen.
Waar de Formule 1-wagens vorig jaar nog minimaal 800 kg moesten wegen, is dat vanaf 2026 verlaagd naar 768 kg. Teams proberen dus naar dat getal toe te werken, want als een auto bijvoorbeeld onder de 768 kg weegt, kan een team zelf ballast aanbrengen op de plekken waar zij dat willen. Daarnaast wil geen enkel team boven de 768 kg uitkomen, want extra gewicht kost nu eenmaal rondetijd.
Gewicht
Diverse teams hebben in 2026 aangegeven dat de wagens nog te zwaar zijn. Een fan in Shanghai heeft die details vastgelegd. De RB22 van Red Bull zou ongeveer 20 kilogram te zwaar zijn vergeleken met bijvoorbeeld Alpine, en ook 19 kilogram te zwaar ten opzichte van de MCL40 van McLaren. De cijfers zijn echter verzameld door een fan en niet bevestigd door de teams of de FIA.
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Ralf Schumacher kritisch op NLS-avontuur Verstappen: 'Hij moet zijn team helpen'
- 16 maart 2026 15:27
- 12
Geen paniek: waarom het Formule 1-seizoen van Verstappen absoluut nog niet verloren is
- Gisteren 11:20
- 6
Verstappen ziet "fundamentele gebreken", valt FIA en F1-fans aan: "Die snappen racen niet"
- 15 maart 2026 16:49
- 26
Aanbevolen door de redactie
'Aston Martin wil Newey ontslaan, Horner mogelijke opvolger als teambaas'
Verstappen hoefde Red Bull niet te overtuigen voor NLS-deelname: "Je ziet zijn gezicht oplichten"
Windsor over "gekooide" Verstappen: "Wie denkt dat hij dit accepteert, komt bedrogen uit"
Hamilton oneens met Verstappen: "Beste racen dat ik ooit in F1 heb meegemaakt"
Ricciardo geniet van Verstappen met startnummer drie: 'Het is cool'
- 15 minuten geleden
De slechte racestarts van Verstappen dit Formule 1-seizoen op een rijtje
- 48 minuten geleden
Geen gratis Formule 1 op Duitse RTL: conflict met Oostenrijkse zenders escaleert
- 1 uur geleden
F1-fan legt ‘stiekem’ FIA-data bloot: gewicht F1-auto’s onthuld in China
- 1 uur geleden
Het afwijkende tijdschema voor de Grand Prix van Japan
- 2 uur geleden
- 3
Complimenten voor 'verlegen jongen' Antonelli: "Geen gast met een grote waffel"
- 3 uur geleden
- 2
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Australië
- 11 maart
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari