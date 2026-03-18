Het blijkt dat de teams nog altijd kampen met het behalen van het minimumgewicht binnen de huidige Formule 1. Een Formule 1-fan stond afgelopen weekend in Shanghai zo gepositioneerd dat hij alle data van de FIA over het gewicht van de auto’s kon vastleggen. Hieruit blijkt dat Red Bull Racing flink wat problemen heeft om op gewicht te komen.

Waar de Formule 1-wagens vorig jaar nog minimaal 800 kg moesten wegen, is dat vanaf 2026 verlaagd naar 768 kg. Teams proberen dus naar dat getal toe te werken, want als een auto bijvoorbeeld onder de 768 kg weegt, kan een team zelf ballast aanbrengen op de plekken waar zij dat willen. Daarnaast wil geen enkel team boven de 768 kg uitkomen, want extra gewicht kost nu eenmaal rondetijd.

Gewicht

Diverse teams hebben in 2026 aangegeven dat de wagens nog te zwaar zijn. Een fan in Shanghai heeft die details vastgelegd. De RB22 van Red Bull zou ongeveer 20 kilogram te zwaar zijn vergeleken met bijvoorbeeld Alpine, en ook 19 kilogram te zwaar ten opzichte van de MCL40 van McLaren. De cijfers zijn echter verzameld door een fan en niet bevestigd door de teams of de FIA.

The Red Bull is 20 kg heavier compared to the Alpine and 19 kg heavier compared to the McLaren. The Red Bull currently weighs 798.5 kg (Excluding fuel) (minimum driver weight 82 kg)



This explains the high deg and lack of pace (Spotted by @MaxleclercVerst)) — Stormy³ (@StormyMv33) March 16, 2026

