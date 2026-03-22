Max Verstappen heeft opnieuw zijn zorgen geuit over de koers die de Formule 1 is ingeslagen met de nieuwe reglementen. Hoewel de sport dit jaar een recordaantal inhaalacties noteerde tijdens de Grand Prix van Australië en een breed publiek lijkt aan te spreken, waarschuwt de viervoudig wereldkampioen na China voor de kunstmatige aard van de huidige racen. Volgens Verstappen mag de koningsklasse de kwaliteit niet opofferen voor spektakel dat alleen op de korte termijn werkt.

De kritiek van Verstappen richt zich met name op de introductie van de nieuwe power units. Door een fiftyfifty-verhouding tussen het vermogen van de verbrandingsmotor en dat van de MGU-K moeten coureurs heel erg letten op energiemanagement door middel van 'lift-and-coast' en 'super clipping'. Dat het vermogen op een heel andere manier wordt ingezet, zorgt weliswaar voor veel actie op de baan, zoals te zien was tijdens de eerste races in Melbourne en Shanghai, maar de kwaliteit van die acties staat ter discussie. Verstappen vreest dat de sport zichzelf hiermee in de vingers snijdt. "Ik hoop dat ze niet zo denken. Dat komt ze duur te staan - it will bite them in the ass", antwoordde hij, toen hem door The Race werd gevraagd of de Formule 1 misschien minder geneigd is de kunstmatigheid van het racen aan te pakken, als het een breder en meer casual publiek aanspreekt.

Artikel gaat verder onder video

Samenwerken aan oplossingen

Ondanks zijn felle kritiek benadrukt Verstappen dat hij de dialoog met de FIA wil blijven opzoeken. Het doel is om tot verbeteringen te komen die de fundamentele problemen van de huidige auto's, zoals het complexe energiemanagement en het gebrek aan constante snelheid op de rechte stukken, aanpakken. Toch beseft de Red Bull-coureur dat het lastig is om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen in een competitieve omgeving.

"Zolang we gewoon met hen kunnen communiceren en ervoor kunnen zorgen dat we werken aan oplossingen die veel zullen helpen. Maar het zal natuurlijk ook erg moeilijk zijn om iedereen op één lijn te krijgen. Niet iedereen hoeft het ermee eens te zijn, maar de meeste mensen moeten instemmen om veranderingen door te voeren", zo legt de Limburger uit over de besluitvorming achter de schermen.

Related image

Politiek in de paddock

De weerstand tegen snelle aanpassingen heeft volgens Verstappen een duidelijke oorzaak: politiek. Terwijl hijzelf een moeizame start van het seizoen kent en momenteel de achtste plaats in het wereldkampioenschap bezet, domineert Mercedes het veld met George Russell en Kimi Antonelli. Teams die momenteel een voorsprong hebben, zijn logischerwijs niet happig op het veranderen van de reglementen.

Verstappen toont begrip voor die houding, maar blijft kritisch op het grotere geheel. "Maar zoals ik al zei, het is politiek, toch? Sommige mensen hebben het gevoel dat ze nu het voordeel hebben en dat willen ze natuurlijk gebruiken. Terecht ook, dat begrijp ik, ik ben niet dom." Voor Verstappen staat echter het belang van de Formule 1 boven het kortstondige succes van bepaalde teams. Hij concludeert dan ook dat de huidige weg niet de juiste is: "Tegelijkertijd, als je naar de sport kijkt, is het gewoon niet goed".