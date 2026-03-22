close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen and George Russell

Russell uitgemaakt voor braafste jochie van de klas: "Ontzettend arrogant"

Max Verstappen and George Russell — Foto: © IMAGO
1 reactie

Russell uitgemaakt voor braafste jochie van de klas: "Ontzettend arrogant"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Volgens de Nederlandse muzikant en zanger Joost Hofman, die te gast was bij het Race Café van Ziggo Sport, roept de houding van George Russell de nodige irritatie op in de paddock. Hoewel de Brit momenteel het wereldkampioenschap in de Formule 1 aanvoert, stelt Hofman dat de persoonlijkheid van de Mercedes-coureur niet bij iedereen in de smaak valt.

Russell is dit seizoen ijzersterk begonnen met overwinningen tijdens de openingsrace in Australië en de Sprint in Shanghai, en een tweede plaats in de Grand Prix van China. Met een totaal van 51 punten staat hij momenteel bovenaan in de ranglijst, voor zijn teamgenoot Kimi Antonelli die op 47 punten staat. Ondanks deze sportieve successen is er veel kritiek op zijn gedrag buiten de baan, waarbij hij door steeds vaker als 'arrogant' bestempeld wordt. Hofman kan zich daar ook in vinden.

Russell als braafste jochie van de klas

Hofman ziet in de Mercedes-coureur een type dat hem doet denken aan zijn eigen schooltijd. Volgens hem neemt Russell een rol aan die bij veel collega's in de koningsklasse weerstand oproept. "Hij doet mij altijd denken aan vroeger, toen had je van die kinderen in de klas die als de docent de repetitie of het examen vergat, dan gingen zeggen van: 'We hadden toch een repetitie vandaag?'", begon Hofman. Hij stelt dat hij bij het zien van Russell altijd aan dit beeld moet denken.

Zijn ongezouten mening hierover wordt niet onder stoelen of banken. Waar coureurs uit het verleden vaak een ander karakter hadden, vindt Hofman de huidige houding van Russell storend. "Ik vind het ontzettend arrogant", zo oordeelt hij. Hij voegt daaraan toe dat de sport is veranderd en dat coureurs tegenwoordig niet meer worden gemaakt zoals James Hunt, wat volgens hem bijdraagt aan de politieke uitstraling van Russell.

Vingertje omhoog

Hoewel de besprekingen van de coureurs voor de race achter gesloten deuren plaatsvinden, heeft Hofman een duidelijk vermoeden over hoe Russell zich daar gedraagt. "Er zijn natuurlijk geen camera's meer bij de driver briefings. Maar ik denk echt dat hij constant met dat vingertje omhoog gaat", zo stelt hij, terwijl hij Russell vergelijkt met een "verradertje". Dat de Brit als rustig overkomt volgens commentator Olav Mol, is iets waar Hofman, die Russell dus 'arrogant' noemde, het niet mee eens.

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Is de Mercedes illegaal? Trucje met voorvleugel ontdekt na Grand Prix van China

Is de Mercedes illegaal? Trucje met voorvleugel ontdekt na Grand Prix van China

  • 18 maart 2026 20:37
  • 10
Verstappen waarschuwt over besluitvorming F1-regels: "Het is politiek, ik ben niet dom"

Verstappen waarschuwt over besluitvorming F1-regels: "Het is politiek, ik ben niet dom"

  • 33 minuten geleden
  • 1
Verbazing omtrent woorden Wolff richting Antonelli: "Klinkt als een verkapte teamorder" Podcast

Verbazing omtrent woorden Wolff richting Antonelli: "Klinkt als een verkapte teamorder"

  • Gisteren 20:49
  • 5
Dit is waarom Verstappen in drie races drie keer een 'poepstart' meemaakte

Dit is waarom Verstappen in drie races drie keer een 'poepstart' meemaakte

  • Vandaag 14:28
  • 2
Colapinto boos ondanks puntenfinish: 'Onbegrijpelijk wat de FIA daar deed'

Colapinto boos ondanks puntenfinish: 'Onbegrijpelijk wat de FIA daar deed'

  • Vandaag 13:22
Klien heeft goed nieuws voor Verstappen: 'Dit zal Red Bull snel onder controle krijgen'

Klien heeft goed nieuws voor Verstappen: 'Dit zal Red Bull snel onder controle krijgen'

  • Vandaag 12:19
  • 1

Ontdek het op Google Play
x