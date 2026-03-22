close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Vasseur

Vasseur — Foto: © IMAGO

Vasseur overwoog nooit teamorders na touché Hamilton en Leclerc: "Was oneerlijk geweest"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Teambaas Frédéric Vasseur heeft de beslissing verdedigd om Lewis Hamilton en Charles Leclerc met elkaar te laten vechten tijdens de F1 Grand Prix van China. Hoewel het onderlinge duel ervoor zorgde dat de Ferrari-coureurs tijd verloren ten opzichte van de kop van het veld - de Mercedessen van Kimi Antonelli en George Russell - weigerde de Fransman in te grijpen met teamorders. Vasseur stelt dat het onterecht zou zijn geweest om zijn rijders te dwingen hun posities vast te houden.

Tijdens de zondagsrace op het Shanghai International Circuit waren Hamilton en Leclerc meerdere ronden lang in een intens gevecht verwikkeld om de derde plaats, het laatste plekje op het podium. Terwijl zij elkaar aanvielen en verdedigden, zakte hun tempo, waardoor raceleider Antonelli verder kon uitlopen. Er was zelfs moment waarop er een touché was tussen de twee scharlakenrode bolides. Desondanks bleef de pitmuur van Ferrari rustig en liet men de coureurs vrij om te racen. Hamilton zou uiteindelijk de Monegask verschalken en zijn eerste podium pakken met de Scuderia.

Vertrouwen in professionaliteit

Vasseur benadrukt dat hij geen moment heeft overwogen om de strijd te staken. "Ik vertrouw ze allebei en ik wilde ze niet vragen om op hun posities te blijven, want dat zou oneerlijk zijn geweest", legde hij uit tegenover RaceFans. Volgens de Fransman is dit precies wat de Formule 1 nodig heeft en schaadt het de belangen van het team niet. "Ze zijn professionals en het gevecht van zondag was goed voor het team en goed voor de sport."

Eerste podium voor Hamilton

Voor Hamilton betekende de uitslag een mijlpaal, aangezien hij dus zijn eerste podiumplaats als Ferrari-coureur veiligstelde door als derde te eindigen. De Brit genoot zichtbaar van de strijd met zijn teamgenoot. "Dat gevecht met Charles aan het einde was geweldig", vertelde de zevenvoudig wereldkampioen. "Een mooi wiel-aan-wiel gevecht, eerlijk en precies wat we willen."

Related image
Related image

Over de touché tussen de twee auto's maakte hij zich geen zorgen. "Ik denk dat er één moment was waarop we elkaar raakten, maar het was subtiel, gewoon een kusje, dus dat is prima. Maar dat is waar het om draait. Het gaat om hard racen."

Grote achterstand op Mercedes

Ondanks de vreugde over het podium, blijft de realiteit dat Mercedes momenteel een maatje te groot is voor de Scuderia. Antonelli en Russell verzekerden zich van een dominante één-twee voor de Duitse renstal, die onder de nieuwe reglementen over een superieur tempo beschikt. Leclerc ziet in dat er nog veel werk aan de winkel is om het gat naar de Zilverpijlen te dichten. "Het enige grote negatieve punt dat ik zou willen noemen, is het gat naar Mercedes", concludeerde hij in China. "Op een dag als deze kunnen we zien dat zij een grote stap voorlopen op de rest, dus we moeten hard werken."

Vind jij dat een teambaas moet ingrijpen als teamgenoten tijd verliezen door een onderling gevecht?

5 stemmen

Gerelateerd

Ferrari Lewis Hamilton Charles Leclerc Grand Prix van China Frédéric Vasseur

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

F1-coureurs sluiten zich aan bij Verstappen en zetten vraagtekens bij kwalificatie: "Echt pijnlijk"

Hamilton geschokt door leeftijd Antonelli: "Dit is belachelijk"

Vasseur rekent op FIA-systeem om achterstand op Mercedes goed te maken

Is de Mercedes illegaal? Trucje met voorvleugel ontdekt na Grand Prix van China

Van Der Gijp twijfelt aan kwaliteiten Verstappen: "Vreselijk, hij kan dit niet"

Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special

F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Max Verstappen gediskwalificeerd en verliest NLS2-zege op de Nürburgring

Verstappen wint met Gounon en Juncadella op Nürburgring met één minuut voorsprong

Max Verstappen sleept pole position binnen voor NLS2 met Mercedes-AMG

Windsor loopt leeg over Formule 1-reglementen: 'Verstappen komt niet tot zijn recht'

19 maart 2026 15:28 2
Ontdek het op Google Play
x