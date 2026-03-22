Colapinto boos ondanks puntenfinish: 'Onbegrijpelijk wat de FIA daar deed'
Franco Colapinto heeft ondanks zijn eerste WK-punt van het seizoen geen goed woord over voor de gang van zaken tijdens de F1 Grand Prix van China. De Alpine-coureur stelt dat de FIA onbegrijpelijke keuzes maakt als het gaat om het inzetten van de safety car, wat hem in Shanghai een mogelijk veel beter resultaat zou hebben gekost.
Hoewel Colapinto als tiende over de streep kwam afgelopen zondag en daarmee zijn eerste punt als Alpine-coureur veiligstelde, overheerst de frustratie. Niet alleen omdat Esteban Ocon in zijn Haas tegen hem was gecrasht, maar ook vanwege een safety car. Hij begon de wedstrijd met een alternatieve strategie op de harde banden, in de hoop later in de race te kunnen profiteren. De vroege inzet van een volledige safety car in de negende ronde, na het stilvallen van de Aston Martin van Lance Stroll, gooide die plannen echter volledig overhoop.
Strategie in duigen door Safety Car
Volgens Colapinto was de beslissing om de Mercedes-AMG van Bernd Mayländer de baan op te sturen onnodig en schadelijk voor zijn race. "Ik ben boos, en niet vanwege het contact met Esteban. We startten met een andere strategie, we hadden een goede start en ik haalde veel mensen in." Hij lag indrukwekkend zesde. "Ik reed ergens vooraan en toen besloten ze voor een stilstaande auto een safety car in te zetten, wat nergens op slaat", legt de Argentijn uit tegenover DAZN. Door de neutralisatie verloren de coureurs op de harde band hun strategische voordeel ten opzichte van de rest van het veld.
Onbegrip over keuzes van de FIA
De inconsistentie van de wedstrijdleiding is een doorn in het oog van Colapinto. Hij trekt de vergelijking met de Grand Prix van Australië, die een week eerder werd verreden. Daar werd in vergelijkbare situaties juist gekozen voor een virtual safety car. "In Melbourne hadden we eigenlijk een safety car nodig, maar daar gebruikten ze voor alles een virtual safety car. Zelfs voor een auto die in brand stond, werd alleen een VSC ingezet", foetert Colapinto. "Hier in China gebeurt er één dingetje en ze sturen direct de safety car de baan op. Het is onbegrijpelijk."
Klien heeft goed nieuws voor Verstappen: 'Dit zal Red Bull snel onder controle krijgen'
- 2 uur geleden
F1-coureurs sluiten zich aan bij Verstappen en zetten vraagtekens bij kwalificatie: "Echt pijnlijk"
- 20 maart 2026 11:31
- 4
Vasseur overwoog nooit teamorders na touché Hamilton en Leclerc: "Was oneerlijk geweest"
- Vandaag 10:12
Wolff slaat hard terug richting 'vermoeiende' concurrentie: "Verklikken bij de FIA..."
- 20 maart 2026 12:14
- 9
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Max Verstappen gediskwalificeerd en verliest NLS2-zege op de Nürburgring
Verstappen wint met Gounon en Juncadella op Nürburgring met één minuut voorsprong
Max Verstappen sleept pole position binnen voor NLS2 met Mercedes-AMG
Windsor loopt leeg over Formule 1-reglementen: 'Verstappen komt niet tot zijn recht'
Net binnen
Colapinto boos ondanks puntenfinish: 'Onbegrijpelijk wat de FIA daar deed'
- 1 uur geleden
Klien heeft goed nieuws voor Verstappen: 'Dit zal Red Bull snel onder controle krijgen'
- 2 uur geleden
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van China
- 3 uur geleden
- 6
Vasseur overwoog nooit teamorders na touché Hamilton en Leclerc: "Was oneerlijk geweest"
- Vandaag 10:12
Mercedes deelt statement en verklaart diskwalificatie Verstappen op Nürburgring
- Vandaag 09:04
- 14
Klien ziet gelijkenissen tussen Antonelli en Verstappen: "Indrukwekkend"
- Vandaag 08:00
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van China
- Vandaag 11:13
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"
- 8 maart
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
- 20 maart