Franco Colapinto heeft ondanks zijn eerste WK-punt van het seizoen geen goed woord over voor de gang van zaken tijdens de F1 Grand Prix van China. De Alpine-coureur stelt dat de FIA onbegrijpelijke keuzes maakt als het gaat om het inzetten van de safety car, wat hem in Shanghai een mogelijk veel beter resultaat zou hebben gekost.

Hoewel Colapinto als tiende over de streep kwam afgelopen zondag en daarmee zijn eerste punt als Alpine-coureur veiligstelde, overheerst de frustratie. Niet alleen omdat Esteban Ocon in zijn Haas tegen hem was gecrasht, maar ook vanwege een safety car. Hij begon de wedstrijd met een alternatieve strategie op de harde banden, in de hoop later in de race te kunnen profiteren. De vroege inzet van een volledige safety car in de negende ronde, na het stilvallen van de Aston Martin van Lance Stroll, gooide die plannen echter volledig overhoop.

Strategie in duigen door Safety Car

Volgens Colapinto was de beslissing om de Mercedes-AMG van Bernd Mayländer de baan op te sturen onnodig en schadelijk voor zijn race. "Ik ben boos, en niet vanwege het contact met Esteban. We startten met een andere strategie, we hadden een goede start en ik haalde veel mensen in." Hij lag indrukwekkend zesde. "Ik reed ergens vooraan en toen besloten ze voor een stilstaande auto een safety car in te zetten, wat nergens op slaat", legt de Argentijn uit tegenover DAZN. Door de neutralisatie verloren de coureurs op de harde band hun strategische voordeel ten opzichte van de rest van het veld.

So proud of that drive 👏



That’s Franco’s first points in Alpine colours 💙🩵 pic.twitter.com/GEqLjQ4jdv — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 15, 2026

Onbegrip over keuzes van de FIA

De inconsistentie van de wedstrijdleiding is een doorn in het oog van Colapinto. Hij trekt de vergelijking met de Grand Prix van Australië, die een week eerder werd verreden. Daar werd in vergelijkbare situaties juist gekozen voor een virtual safety car. "In Melbourne hadden we eigenlijk een safety car nodig, maar daar gebruikten ze voor alles een virtual safety car. Zelfs voor een auto die in brand stond, werd alleen een VSC ingezet", foetert Colapinto. "Hier in China gebeurt er één dingetje en ze sturen direct de safety car de baan op. Het is onbegrijpelijk."

