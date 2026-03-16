De Formule 1 krijgt te maken met een korte pauze na de eerste twee races van het seizoen. Toch is er daags na de Grand Prix van China weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen. Het meest gelezen nieuws hebben we voor je samengevat in deze GPFans Recap.

Zo werd vandaag bekend dat er topoverleg was na afloop van het raceweekend in China. Dat zou hebben plaatsgevonden in de privéjet van Max Verstappen. Ferrari heeft daarnaast uit zorgen voor een mogelijk protest een onderdeel van de SF-26 afgeschroefd en hoewel er ook na de Chinese Grand Prix veel kritiek was, is Olav Mol juist wel positief over de nieuwe wagens. Dit is de GPFans Recap van maandag 16 maart.

Artikel gaat verder onder video

Topoverleg op 10 kilometer hoogte: Verstappen en manager stappen met Red Bull-top in privéjet

Dat het hommeles en paniek is binnen en rondom het team van Red Bull Racing, zover is inmiddels wel duidelijk. Max Verstappen en manager Raymond Vermeulen lijken nu al stevig met de vuist op tafel willen te slaan en zijn met vrijwel de gehele Red Bull-top het vliegtuig ingestapt na Shanghai. Alles lezen over het overleg? Klik hier!

Related image

'Ferrari verwijdert halo-vleugel uit voorzorg rond mogelijke protesten'

Ferrari heeft tijdens het raceweekend in Shanghai besloten om de nieuwe 'mini-wings' op de halo te verwijderen na gesprekken met de FIA. Hoewel het nieuwe ontwerp de technische keuring voor de sprintrace nog had doorstaan, werden de onderdelen op zaterdag weer van de auto's gehaald. De Scuderia wilde hiermee voorkomen dat de focus zou verschuiven naar een juridische discussie of dat concurrenten na de race een protest zouden indienen. Alles lezen over het 'foefje' van Ferrari? Klik hier!

Mol oneens met standpunt Verstappen over nieuwe reglementen: "Dan snap je het niet"

Max Verstappen heeft zich ook in China opnieuw fel uitgelaten over de nieuwe reglementen. De Nederlander noemde het "een grote grap" en stelde dat fans die deze reglementen wél leuk vinden, niet helemaal begrijpen waar racen omdraait. Commentator Olav Mol breekt op zijn beurt juist een lans voor het nieuwe tijdperk in de sport. De hele uitleg van Olav Mol lezen? Klik hier!

'Ferrari grijpt kans na afgelaste GP's in Midden-Oosten: team zit niet stil tijdens 'lentestop''

Het team van Ferrari gaat optimaal gebruikmaken van de maand april, waarin er door de afgelasting van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië niet wordt geracet. Autoracer meldt dat er namelijk een filmdag wordt ingepland en dat er voor de eerstvolgende Grand Prix, die in Miami, een groot updatepakket wordt meegenomen. Lezen wat Ferrari allemaal van plan is? Klik hier!

Related image

Sainz sluit zich aan bij Verstappen: 'F1 probeert iets te verkopen dat niet juist is'

Het is niet alleen Max Verstappen die nog altijd kritisch is op de huidige Formule 1-wagens. De Nederlander wordt door diverse coureurs gesteund in zijn kritiek en ook Carlos Sainz sluit zich aan bij de Red Bull-coureur. In zijn ogen probeert de sport iets te verkopen dat duidelijk niet klopt. De hele uitleg van Sainz lezen? Klik hier!

Gerelateerd