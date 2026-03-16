Max Verstappen in Shanghai

Mol oneens met standpunt Verstappen over nieuwe reglementen: "Dan snap je het niet"

Max Verstappen in Shanghai — Foto: © IMAGO
20 reacties

Mol oneens met standpunt Verstappen over nieuwe reglementen: "Dan snap je het niet"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Max Verstappen heeft zich ook in China opnieuw fel uitgelaten over de nieuwe reglementen. De Nederlander noemde het "een grote grap" en stelde dat fans die deze reglementen wél leuk vinden, niet helemaal begrijpen waar racen omdraait. Commentator Olav Mol breekt op zijn beurt juist een lans voor het nieuwe tijdperk in de sport.

De Grand Prix van China leverde volgens Mol volop spektakel op, ondanks de technische uitdagingen waar de coureurs mee kampen. "Ik heb gewoon een leuke wedstrijd gezien. Daar gaat het me eigenlijk om", zo trapt hij af bij Ziggo Sport. Hoewel er tijdens de kwalificatie veel te doen was over 'superclipping', waarbij de auto's op de rechte stukken snelheid verliezen om energie terug te winnen, vindt Mol dat dit het raceplezier niet mag bederven. "We moeten allemaal vergeten wat we op vrijdag horen en op zaterdag in de kwalificatie menen te zien. Hoe makkelijk of moeilijk het voor de rijders in de cockpit is, maakt me niet uit", aldus de commentator.

Verstappen niet gediend van nieuwe regels

De mening van Mol staat lijnrecht tegenover die van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen kende een moeizaam weekend in China, waarin hij na twee slechte starts en technische problemen met de koeling van zijn ERS-systeem voortijdig moest opgeven in de hoofdrace. Verstappen heeft de afgelopen weken duidelijk laten weten de huidige reglementen fundamenteel "een grote grap" te vinden

Grand Prix van China

Mol is het daar niet mee eens: "Dat de Amerikanen het nog niet begrijpen, omdat ze nog niet zo lang Formule 1-liefhebber zijn, dat begrijp ik. Het gaat mij om wat ik voorgeschoteld krijg. In Australië kreeg ik al een redelijk leuke wedstrijd te zien. Als iemand roept dat deze Grand Prix van China minder leuk is dan die van vorig jaar, dan snap je het niet. Dit was veel leuker."

Grand Prix van Japan

De eerstvolgende mogelijkheid voor Verstappen om zich te revancheren is tijdens de Grand Prix van Japan. Op zondag 29 maart wordt er om 07:00 uur Nederlandse tijd geracet op het circuit van Suzuka, waar Red Bull zal hopen de technische problemen achter zich te laten.

