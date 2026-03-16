'Ferrari verwijdert halo-vleugel uit voorzorg rond mogelijke protesten'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Ferrari heeft tijdens het raceweekend in Shanghai besloten om de nieuwe 'mini-wings' op de halo te verwijderen na gesprekken met de FIA. Hoewel het nieuwe ontwerp de technische keuring voor de sprintrace nog had doorstaan, werden de onderdelen op zaterdag weer van de auto's gehaald. De Scuderia wilde hiermee voorkomen dat de focus zou verschuiven naar een juridische discussie of dat concurrenten na de race een protest zouden indienen.

De vleugels waren aan weerszijden van de centrale halo-bevestiging gemonteerd om de luchtstroom rond de cockpit beter te geleiden. Volgens bronnen binnen het team was er echter discussie ontstaan over de vraag of het ontwerp wel volledig binnen de reglementen paste. Omdat de winst van de onderdelen slechts enkele honderdsten van een seconde bedroeg, vond Ferrari het niet de moeite waard om het risico op een diskwalificatie of protest te lopen.

Ferrari kiest voor zekerheid

In de officiële documenten die bij de FIA werden ingediend, gaf Ferrari tekst en uitleg over de toevoeging op de halo. "Niet evenementspecifiek, het levert simpelweg een klein aerodynamisch voordeel op", zo liet het team weten. Ondanks deze verklaring bleek de interpretatie van de regels voor dit jaar een grijs gebied te zijn. Hoewel de auto's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc na de sprintrace nog werden goedgekeurd, koos de renstal er tussen de sprint en de kwalificatie voor de hoofdrace voor om de onderdelen te demonteren nadat men in Shanghai met de FIA gebabbeld had over de legaliteit van de vleugeltjes, zo meldt The Race.

Erbij gelapt?

Het is volgens het medium niet helemaal duidelijk waarom er ineens twijfels ontstonden tijdens het weekend rondom de nieuwe vleugeltjes: "Het is onduidelijk wat de interesse van de FIA ​​voorafgaand aan de kwalificatie had gewekt, aangezien zowel de auto's van Hamilton als die van Leclerc na de sprintrace de technische keuring doorstonden. Het is echter mogelijk dat een rivaliserend team vragen heeft gesteld aan de FIA ​​over de naleving van de regels en een alternatief standpunt heeft ingenomen over de legaliteit ervan. F1-teams zijn beperkt in de plaatsing van carrosseriedelen, aangezien deze binnen de wettelijke kaders moeten vallen. De technische reglementen van de F1 staan ​​weliswaar extra stroomlijnkappen toe die aan de halo zijn bevestigd, maar deze bevinden zich doorgaans aan de bovenrand."

Vind je het verstandig dat Ferrari de onderdelen preventief heeft verwijderd?

15 stemmen

Olav Mol ziet Hamilton makkelijker winnen dan Verstappen: 'Ik zet mijn geld op Lewis'

