'Ferrari grijpt kans na afgelaste GP's in Midden-Oosten: team zit niet stil tijdens 'lentestop''
Het team van Ferrari gaat optimaal gebruikmaken van de maand april, waarin er door de afgelasting van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië niet wordt geracet. Autoracer meldt dat er namelijk een filmdag wordt ingepland en dat er voor de eerstvolgende Grand Prix, die in Miami, een groot updatepakket wordt meegenomen.
Wat de afgelopen weken al in de lucht hing, werd door de Formule 1 afgelopen weekend bevestigd. Zo gaan de Grand Prix van Bahrein en die in Djedda niet door vanwege de oorlog in het gebied. Het betekent dat de racekalender in 2026 wordt teruggebracht van 24 naar 22 races. Voor de Formule 2 en Formule 3 worden nog wel alternatieven gezocht, al blijft het nog even afwachten wat de supportklassen kunnen regelen.
Filmdag Ferrari en grote updates
Voor de Formule 1 betekent het een ware 'lentestop' en Ferrari gaat die volgens het Italiaanse medium invullen met onder meer een filmdag om nieuwe onderdelen te testen. De filmdag zal plaatsvinden in Monza en zal worden gehouden na de Grand Prix van Japan, die volgende week wordt verreden in Suzuka. Het maakt onderdeel uit van de constante ontwikkelingsrace om Mercedes, dat momenteel het beste pakket heeft, te achterhalen. De verwachting is dat dit nieuwe pakket aan onderdelen ook mee zal reizen naar de Grand Prix van Miami dat op 1 mei van start gaat.
Mercedes dendert door
Ook in China werd namelijk duidelijk dat Mercedes niet alleen over de beste power unit beschikt; ook de W17 ligt goed op de baan. Kimi Antonelli wist in Shanghai zijn eerste pole position te pakken en ging zondag ook met de zege naar huis. Dat was precies wat George Russell in Australië wist te doen, wat de dominante status van het team onderstreept. Klantenteams McLaren, Williams en Alpine beschikken weliswaar over dezelfde krachtbron, maar zijn nog aan het ontdekken wat er allemaal mogelijk is, daar waar Mercedes al een stuk verder op weg is.
