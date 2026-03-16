Dat het hommeles en paniek is binnen en rondom het team van Red Bull Racing, zover is inmiddels wel duidelijk. Max Verstappen en manager Raymond Vermeulen lijken nu al stevig met de vuist op tafel willen te slaan en zijn met vrijwel de gehele Red Bull-top het vliegtuig ingestapt na Shanghai.

Het is een start aan dit seizoen om snel te vergeten voor Verstappen en alle mensen die hem een warm hart toedragen. De eerste race leek er nog wel snelheid in de wagen te zitten maar had hij de pech dat hij zijn wagen in de kwalificatie in de muur zag belanden. Op zondag kwam hij vorige week nog wel knap naar de zesde stek gereden. In China was het allemaal echter een stuk anders. De Nederlander klaagde het hele weekend steen en been over zijn RB22 die niet te besturen was en moest tot overmaat van ramp de auto ook nog parkeren met motorproblemen.

Artikel gaat verder onder video

Topoverleg?

Na afloop van het dramatische weekend in Shanghai waren de frustraties groot en inmiddels lijkt het al tijd om met de vuist op tafel te slaan. Verstappen en manager Vermeulen zijn namelijk gespot bij de privéjet van de Nederlander, waar hij samen met vrijwel de hele Red Bull-top het vliegtuig instapte. Een ongebruikelijke situatie, waar het erop lijkt dat er toch wel meer aan de hand is dan een vriendelijk aangeboden lift. Teambaas Laurent Mekies, technisch hoofd Pierre Waché en Head of Sports Gianpiero Lambiase stapten allemaal mee in, waarbij je toch wel kan concluderen dat het niet alleen maar over gezellige koetjes en kalfjes zal gaan.

max leaving china with mekies, wache, raymond vermeulen and GP

