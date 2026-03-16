Topoverleg op 10 kilometer hoogte: Verstappen en manager stappen met Red Bull-top in privéjet
Dat het hommeles en paniek is binnen en rondom het team van Red Bull Racing, zover is inmiddels wel duidelijk. Max Verstappen en manager Raymond Vermeulen lijken nu al stevig met de vuist op tafel willen te slaan en zijn met vrijwel de gehele Red Bull-top het vliegtuig ingestapt na Shanghai.
Het is een start aan dit seizoen om snel te vergeten voor Verstappen en alle mensen die hem een warm hart toedragen. De eerste race leek er nog wel snelheid in de wagen te zitten maar had hij de pech dat hij zijn wagen in de kwalificatie in de muur zag belanden. Op zondag kwam hij vorige week nog wel knap naar de zesde stek gereden. In China was het allemaal echter een stuk anders. De Nederlander klaagde het hele weekend steen en been over zijn RB22 die niet te besturen was en moest tot overmaat van ramp de auto ook nog parkeren met motorproblemen.
Topoverleg?
Na afloop van het dramatische weekend in Shanghai waren de frustraties groot en inmiddels lijkt het al tijd om met de vuist op tafel te slaan. Verstappen en manager Vermeulen zijn namelijk gespot bij de privéjet van de Nederlander, waar hij samen met vrijwel de hele Red Bull-top het vliegtuig instapte. Een ongebruikelijke situatie, waar het erop lijkt dat er toch wel meer aan de hand is dan een vriendelijk aangeboden lift. Teambaas Laurent Mekies, technisch hoofd Pierre Waché en Head of Sports Gianpiero Lambiase stapten allemaal mee in, waarbij je toch wel kan concluderen dat het niet alleen maar over gezellige koetjes en kalfjes zal gaan.
Mol oneens met standpunt Verstappen over nieuwe reglementen: "Dan snap je het niet"
- 2 uur geleden
- 20
Verstappen ziet "fundamentele gebreken", valt FIA en F1-fans aan: "Die snappen racen niet"
- Gisteren 16:49
- 26
Verstappen lanceert tirade na opmerkingen Russell en Hamilton: "Ik geef wél om het racen!"
- Gisteren 11:12
- 43
Windsor over "gekooide" Verstappen: "Wie denkt dat hij dit accepteert, komt bedrogen uit"
Hamilton oneens met Verstappen: "Beste racen dat ik ooit in F1 heb meegemaakt"
Mol oneens met standpunt Verstappen over nieuwe reglementen: "Dan snap je het niet"
Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van China
'Ferrari verwijdert halo-vleugel uit voorzorg rond mogelijke protesten'
- 21 minuten geleden
Windsor over "gekooide" Verstappen: "Wie denkt dat hij dit accepteert, komt bedrogen uit"
- 46 minuten geleden
- 2
Max Verstappen over NLS-debuut: "Hoop dat ze die blauwe auto lekker langs laten"
- 1 uur geleden
Hamilton oneens met Verstappen: "Beste racen dat ik ooit in F1 heb meegemaakt"
- 1 uur geleden
- 3
Topoverleg op 10 kilometer hoogte: Verstappen en manager stappen met Red Bull-top in privéjet
- 2 uur geleden
- 1
Mol oneens met standpunt Verstappen over nieuwe reglementen: "Dan snap je het niet"
- 2 uur geleden
- 20
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Australië
- 11 maart
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart