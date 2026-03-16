Sainz sluit zich aan bij Verstappen: 'F1 probeert iets te verkopen dat niet juist is'
Het is niet alleen Max Verstappen die nog altijd kritisch is op de huidige Formule 1-wagens. De Nederlander wordt door diverse coureurs gesteund in zijn kritiek en ook Carlos Sainz sluit zich aan bij de Red Bull-coureur. In zijn ogen probeert de sport iets te verkopen dat duidelijk niet klopt.
Vanaf 2026 speelt de elektromotor een grotere rol binnen de nieuwe powerunit. Het voordeel is de extra acceleratie op de rechte stukken; het grote nadeel is het wegvallen van het elektrische vermogen. De coureurs moeten daarom een andere rijstijl hanteren om ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk elektrisch vermogen beschikbaar blijft. Dat houdt in dat er in bochten een lagere snelheid wordt aangehouden en dat er aan het einde van het rechte stuk al wordt teruggeschakeld, in plaats van dat de coureurs daar de limiet opzoeken.
Tegenover onder andere Crash.net legt Sainz uit dat de Formule 1 heel goed weet waarmee het bezig is en dat de huidige regels niet kloppen. "We kunnen hier [China, red.] veel energie terugwinnen. De motoren gedragen zich heel anders dan vorig jaar, maar niet zo anders als in Melbourne. Ik denk dat Melbourne, Monza en Spa zeker opnieuw bekeken moeten worden", zo wijst hij naar de circuits waarvan hij verwacht dat het lastig wordt.
Daarnaast is er veel kritiek op het huidige reglement en probeert de Formule 1 dat te verbergen. Sainz stelt dat de topmannen van de sport prima weten dat het een vervelende situatie is: "Ik ben er ook 100 procent zeker van dat dit niet de Formule 1 is zoals ik het wil zien, en ik ben er ook vrij zeker van dat de mensen aan de top dat ook zien en weten."
Daarbij wijst de Spanjaard naar de graphics die tijdens de sessies verschijnen. Daar probeert de sport vooral de elektrische nieuwigheden uit te leggen. "Als je kijkt naar wat ze doen met graphics en zo, dan proberen ze hun best te doen om iets te verkopen waarvan we allemaal weten dat het niet de juiste formule is voor de Formule 1."
