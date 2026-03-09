Het seizoen is zondag gestart in Melbourne en na afloop waren er toch een heleboel klachten over het energiemanagement. Het is daarnaast ook raceweek, want dit weekend reist de koningsklasse af naar China. Het belangrijkste nieuws van vandaag, even voor je op een rijtje gezet, vind je in deze GPFans Recap.

Vandaag werd namelijk duidelijk dat de FIA tóch aan de slag gaat met de vele klachten over het ‘nieuwe’ racen. Max Verstappen bevestigde daarnaast dat hij zal deelnemen aan de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring en Toto Wolff lijkt een stokje te willen steken voor de plannen van Christian Horner, die zijn zinnen heeft gezet op het aandelenpakket van Alpine. Dit en meer lees je terug in de GPFans Recap van maandag 9 maart.

Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

De Formule 1 en de FIA gaan gehoor geven aan de kritiek van onder meer Max Verstappen. Na de Grand Prix van China zullen de beleidsmakers om tafel gaan om wijzigingen aan het 2026-reglement te bespreken. Zaken die dringend doorgevoerd moeten worden, zullen mogelijk al tijdens de daaropvolgende Grand Prix van Japan zichtbaar zijn, zo meldt The Race. Lezen wat de sport allemaal van plan is? Klik hier!

'Wolff gaat de strijd met Horner aan en brengt bod uit op Alpine-aandelen'

Mercedes doet een gooi naar het aandelenpakket dat Otro Capital momenteel in Alpine heeft en gaat daarmee de directe concurrentiestrijd aan met voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner, zo meldt het Britse The Telegraph. Lezen waarom Wolff wel oren heeft naar een aandeel in Alpine? Klik hier!

'F1 last races in Bahrein en Saoedi-Arabië af: F2 en F3 moeten alternatieven vinden'

De Formule 1 gaat volgende week bekendmaken dat de Grand Prix van Bahrein en die in Saoedi-Arabië dit seizoen niet doorgaan, zo meldt Soymotor. Na het gewapende conflict in het Midden-Oosten zitten de beleidsbepalers met de krappe kalender in de maag. Alles lezen over de twee races die mogelijk worden afgelast? Klik hier!

'F1 lijkt te buigen voor kritiek: verbrandingsmotor krijgt mogelijk weer grotere rol'

De FIA overweegt om de rol van de verbrandingsmotor toch weer te gaan vergroten, na de klachten die zijn ontstaan tijdens de Grand Prix van Australië, zo meldt het Spaanse AS. De coureurs verloren halverwege de rechte stukken vaak al het elektrische vermogen, waardoor de topsnelheid ook met tientallen kilometers omlaag ging. Lezen wat er mogelijk verandert gaat worden? Klik hier!

Verstappen bevestigt inschrijving voor 24h Nürburgring 2026

Max Verstappen en Mercedes-AMG Team Verstappen Racing hebben officieel aangekondigd dat ze zullen deelnemen aan de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. De viervoudig wereldkampioen heeft zich ook ingeschreven voor de tweede ronde op de NLS-kalender, de 58. ADAC Barbarossapreis van 21 maart, dit om toe te werken naar de grote race van mei. Alles lezen over de deelname van Max Verstappen aan de iconische race op de Nordschleife? Klik hier!

'Valse start' Russell zorgt voor ophef op social media: dit zeggen de regels

George Russell heeft de openingsrace in Melbourne op zijn naam geschreven, maar na afloop is er op social media veel te doen over de start van de Mercedes-coureur. Beelden van de onboard-camera laten zien dat de W17 van de Brit licht naar voren rolt terwijl de rode lichten nog branden. Hoewel fans spreken van een 'jump start', blijkt de actie volgens de reglementen volledig legaal te zijn. Lezen hoe het precies zit met de 'valse start' van Russell? Klik hier!

Geschreven door Remy Ramjiawan - Redacteur/presentator GPFans Remy Ramjiawan is sinds 2020 Formule 1-redacteur en sloot zich in 2021 aan bij GPFans. Met een achtergrond als Formule 1-liefhebber sinds 1999 probeert hij fans dagelijks te voorzien van een portie F1-nieuws. Bekijk volledige biografie

