George Russell heeft de openingsrace in Melbourne op zijn naam geschreven, maar na afloop is er op social media veel te doen over de start van de Mercedes-coureur. Beelden van de onboard-camera laten zien dat de W17 van de Brit licht naar voren rolt terwijl de rode lichten nog branden. Hoewel fans spreken van een 'jump start', blijkt de actie volgens de reglementen volledig legaal te zijn.

De discussie barstte los nadat er beelden van de onboard-camera van Russell online verschenen. Hierop is te zien dat de voorwielen van de Mercedes bewegen op het moment dat de startprocedure in gang is gezet. Op het platform X werd de vraag dan ook direct gesteld of dit allemaal wel legaal was wat Russell deed. Ondanks de visuele beweging grepen de stewards niet in, wat leidde tot de nodige verbazing bij de kijkers die vreesden voor een straf voor de uiteindelijke racewinnaar.

De regels

De sportieve reglementen voor dit seizoen bieden echter duidelijkheid over wat wel en niet mag bij een staande start. Volgens Artikel B5.11.1 moeten alle auto's stationair zijn in hun toegewezen gridpositie in de periode nadat het rode licht is gaan branden en voordat het startsignaal wordt gegeven door het doven van de lichten. Hoewel de Mercedes van Russell kortstondig naar voren kroop, stond de auto weer volledig stil op het moment dat het derde rode licht aanging. Omdat de auto op het moment van het daadwerkelijke startsignaal weer stilstond, is er volgens de regels geen sprake van een valse start.

Geen overtreding

Naast het stilstaan op het juiste moment, kijken de stewards ook naar de fysieke positie van de voorbanden in het startvak. De regels schrijven voor dat geen enkel deel van het contactvlak van de voorbanden buiten de lijnen aan de voor- en zijkanten mag staan op het moment van het startsignaal. Uit de analyses blijkt dat Russell binnen deze lijnen bleef. Dat de voorvleugel mogelijk wel over de lijn van het startvak stak, is volgens de huidige reglementen niet relevant voor het bepalen van een overtreding. Daarmee is de kous dan ook af.

