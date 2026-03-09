close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
George Russell looks at the FIA logo

'Valse start' Russell zorgt voor ophef op social media: dit zeggen de regels

George Russell looks at the FIA logo — Foto: © IMAGO
3 reacties

'Valse start' Russell zorgt voor ophef op social media: dit zeggen de regels

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

George Russell heeft de openingsrace in Melbourne op zijn naam geschreven, maar na afloop is er op social media veel te doen over de start van de Mercedes-coureur. Beelden van de onboard-camera laten zien dat de W17 van de Brit licht naar voren rolt terwijl de rode lichten nog branden. Hoewel fans spreken van een 'jump start', blijkt de actie volgens de reglementen volledig legaal te zijn.

De discussie barstte los nadat er beelden van de onboard-camera van Russell online verschenen. Hierop is te zien dat de voorwielen van de Mercedes bewegen op het moment dat de startprocedure in gang is gezet. Op het platform X werd de vraag dan ook direct gesteld of dit allemaal wel legaal was wat Russell deed. Ondanks de visuele beweging grepen de stewards niet in, wat leidde tot de nodige verbazing bij de kijkers die vreesden voor een straf voor de uiteindelijke racewinnaar.

De regels

De sportieve reglementen voor dit seizoen bieden echter duidelijkheid over wat wel en niet mag bij een staande start. Volgens Artikel B5.11.1 moeten alle auto's stationair zijn in hun toegewezen gridpositie in de periode nadat het rode licht is gaan branden en voordat het startsignaal wordt gegeven door het doven van de lichten. Hoewel de Mercedes van Russell kortstondig naar voren kroop, stond de auto weer volledig stil op het moment dat het derde rode licht aanging. Omdat de auto op het moment van het daadwerkelijke startsignaal weer stilstond, is er volgens de regels geen sprake van een valse start.

Geen overtreding

Naast het stilstaan op het juiste moment, kijken de stewards ook naar de fysieke positie van de voorbanden in het startvak. De regels schrijven voor dat geen enkel deel van het contactvlak van de voorbanden buiten de lijnen aan de voor- en zijkanten mag staan op het moment van het startsignaal. Uit de analyses blijkt dat Russell binnen deze lijnen bleef. Dat de voorvleugel mogelijk wel over de lijn van het startvak stak, is volgens de huidige reglementen niet relevant voor het bepalen van een overtreding. Daarmee is de kous dan ook af.

Gerelateerd

Mercedes FIA George Russell

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

FIA velt oordeel over Russell na twee incidenten tijdens training GP Australië

FIA velt oordeel over Russell na twee incidenten tijdens training GP Australië

  • 6 maart 2026 10:49
  • 14
Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

  • Vandaag 10:59
  • 9
Concurrentie ziet Mercedes domineren, eist antwoorden van FIA: 'Waarom is er niet ingegrepen?'

Concurrentie ziet Mercedes domineren, eist antwoorden van FIA: 'Waarom is er niet ingegrepen?'

  • 7 maart 2026 09:29
  • 15
'F1 lijkt te buigen voor kritiek: verbrandingsmotor krijgt mogelijk weer grotere rol'

'F1 lijkt te buigen voor kritiek: verbrandingsmotor krijgt mogelijk weer grotere rol'

  • 2 uur geleden
Russell reageert op kritiek Norris: "Als hij won, zou hij dat niet zeggen"

Russell reageert op kritiek Norris: "Als hij won, zou hij dat niet zeggen"

  • Gisteren 19:36
  • 5
Olav Mol behoorlijk positief na eerste race in nieuwe tijdperk: "Ik heb me wel vermaakt"

Olav Mol behoorlijk positief na eerste race in nieuwe tijdperk: "Ik heb me wel vermaakt"

  • Gisteren 21:07
  • 6

Net binnen

15:26
Honda-topman Watanabe komt met reactie op kritiek: "Zo kan het niet langer doorgaan"
14:54
'Wolff gaat de strijd met Horner aan en brengt bod uit op Alpine-aandelen'
14:20
Podcast
Fans opgeroepen tot geduld: 'Een positieve gedachte, klaar met dat negatieve gebeuren'
13:48
'F1 lijkt te buigen voor kritiek: verbrandingsmotor krijgt mogelijk weer grotere rol'
13:17
'Formule 1 censureert actief op eigen pagina en verwijdert duizenden kritische reacties'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel' 2026-reglement

Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

Vandaag 10:59 9
Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië F1 WK-stand

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië

Gisteren 12:25
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6 GP Melbourne

Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6

Gisteren 06:26 6
Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten Oorlog Midden-Oosten

Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten

7 maart 2026 14:53 4
Ontdek het op Google Play
x