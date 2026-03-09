De FIA overweegt om de rol van de verbrandingsmotor toch weer te gaan vergroten, na de klachten die zijn ontstaan tijdens de Grand Prix van Australië, zo meldt het Spaanse AS. De coureurs verloren halverwege de rechte stukken vaak al het elektrische vermogen, waardoor de topsnelheid ook met tientallen kilometers omlaag ging.

Vanaf 2026 maakt de Formule 1 gebruik van compleet nieuwe power units waarbij de verhouding tussen de elektromotor en de verbrandingsmotor op ongeveer 50/50 ligt. Door die verhouding moet de elektromotor dus de helft van het vermogen opwekken en daarbij lopen de diverse motorfabrikanten tegen problemen aan. Het zorgt daarnaast voor een wat onconventionele rijstijl voor de rijders, die meer aan energiebesparing doen dan voluit racen in de hoogste klasse van de autosport. Ter vergelijking: afgelopen seizoen zorgde de verbrandingsmotor voor ongeveer 80 procent van het vermogen, het resterende vermogen kwam vanuit de elektromotor.

Husselen met verhoudingen

Hoewel Formule 1-CEO Stefano Domenicali de afgelopen weken de kritiek heeft weten weg te wuiven en vooral opriep om rustig te blijven, meldde The Race eerder al dat er toch wordt gekeken naar een eventuele regelwijziging. Het Spaanse medium bevestigt dat en stelt dat de verbrandingsmotor mogelijk weer een grotere rol moet gaan spelen binnen de nieuwe power unit. Daarbij moet er dus gedacht worden aan de verhouding die omhooggaat, waardoor de coureurs minder afhankelijk zijn van de elektrische kracht.

Daarnaast zijn er ook geluiden over het eventueel verlagen van de afgifte het elektrische vermogen, zodat dit simpelweg langer inzetbaar is door de rijders en sneller op te laden is. Aan dat plan zouden echter te veel nadelen kleven, waardoor het niet als reëel wordt gezien.