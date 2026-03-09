Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'
Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'
De Formule 1 en de FIA gaan gehoor geven aan de kritiek van onder meer Max Verstappen. Na de Grand Prix van China zullen de beleidsmakers om tafel gaan om wijzigingen aan het 2026-reglement te bespreken. Zaken die dringend doorgevoerd moeten worden, zullen mogelijk al tijdens de daaropvolgende Grand Prix van Japan zichtbaar zijn, zo meldt The Race.
Dat Verstappen geenszins fan is van de nieuwe reglementen, is geen geheim. De Red Bull-coureur heeft zich de afgelopen weken meermaals fel uitgesproken tegen de manier van racen en de - in zijn ogen te grote - invloed van de batterij. De viervoudig wereldkampioen kreeg in zijn kritiek bijval van meerdere coureurs, onder wie Lewis Hamilton en Lando Norris. Verstappen omschreef de nieuwe manier van rijden als iets dat niet bij de F1 hoort. Het voelt voor hem 'Mario Kart-achtig' aan, zo zei hij in Melbourne. Norris zei zelfs dat ze in de F1 "waarschijnlijk van de beste auto's naar de slechtste auto's ooit" zijn gegaan. De felle kritiek, met name van Verstappen, is niet ongehoord gebleven. De FIA en F1 lijken nu ook daadwerkelijk wat te gaan doen met de feedback.
F1-leiding met teams om tafel na Grand Prix van China
Komend weekend staat de Grand Prix van China, een sprintweekend, op het programma - en dit is mogelijk al de laatste race die onder het huidige reglement wordt afgewerkt. The Race meldt dat de leiding van de Formule 1 en de teams al na komend weekend de koppen bij elkaar steken om wijzigingen aan het reglementenboek te bespreken. Met name de invloed én de beperkingen van de batterij zullen als onderwerp op tafel komen. En dit moet Verstappen toch als muziek in de oren klinken; de Nederlander heeft een enorme afkeer tegen het elektrische gedeelte. "Laat dat lekker bij de Formule E blijven", zo zei hij eerder al.
2026-regels zorgen voor gevaar en geven Mario Kart-vibes
Hoewel de Grand Prix van Australië wel degelijk meer inhaalacties opleverde dan de voorgaande jaren, klonk er kritiek dat deze manoeuvres te kunstmatig aanvoelden. Verstappen - maar ook Charles Leclerc - omschreven dit als 'Mario Kart', verwijzend naar het welbekende racespelletje waarbij je elementen kunt inzetten om een voordeel te behalen. Ook werd in Melbourne zichtbaar dat de nieuwe reglementen wel degelijk gevaar met zich meebrengen. Er zitten soms te grote snelheidsverschillen tussen de auto's, waardoor de kans op een crash wordt vergroot. Franco Colapinto kan hier over meepraten; de Argentijn wist bij de start op Albert Park ternauwernood aan een horrorklapper te ontsnappen, omdat een auto vlak voor z'n neus niet weg wist te komen.
F1 staat achter ingeslagen weg, maar niet doof voor kritiek
De F1 liet bij monde van topman Stefano Domenciali recentelijk nog weten dat ze tevreden waren met de weg die ze zijn ingeslagen met de nieuwe reglementen, maar tegelijkertijd gaf hij ook aan te willen luisteren naar de kritiek van de coureurs, al vond hij wel dat Verstappen zich erg "negatief" had uitgelaten. Toch heeft men nu blijkbaar de conclusie getrokken dat er wel wat moet veranderen. In die zin wordt er dan mogelijk toch geluisterd naar de wensen van Verstappen.
Energiemanagement onderwerp van gesprek
Het hoofdonderwerp dat de Formule 1 en FIA eerst wil tackelen, is het energiemanagement. Er gaat mogelijk gekeken worden naar opties om de accu's makkelijker weer op te laden, bijvoorbeeld door de kracht van superclipping te vergroten. Een ander optie zou kunnen zijn om het beschikbare vermogen te verlaten. Dit betekent weliswaar een reductie in het aantal pk's, maar de coureurs kunnen de turbodruk dan wel veel langer vasthouden.
Eerste wijzigingen mogelijk al in Japan
De F1 wil het raceweekend in China nog afwachten om te kijken wat daar de bevindingen zijn en dan gaat men met alle betrokkenen om tafel. Zaken die de meeste prioriteit hebben, kunnen mogelijk al in Japan worden doorgevoerd, zo laat bovenstaand medium weten. Overige aanpassingen kunnen later worden doorgevoerd. Mochten de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet doorgaan, dan geeft dit de FIA en F1 wat ademruimte om met een goed pakket te komen richting Miami.
Tijdschema Grand Prix van China
Maar eerst reist het F1-circus, met het huidige regelpakket, nog richting Shanghai, waar dit weekend een sprintformat op het programma staat. Op het Shanghai International Circuit krijgen we dan op vrijdag om 04:30 uur (Nederlandse tijd) eerst een vrije training, alvorens er om 08:30 uur een sprintkwalificatie op het programma staat. Op zaterdag is er dan om 04:00 uur de Sprint, waarna er om 08:00 uur gekwalificeerd wordt voor het hoofdevenement op zondag. De daadwerkelijke Grand Prix begint zondag 15 maart om 08:00 uur.
F1-reglementen 2026
