close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Lewis Hamilton, Stefano Domenicali, Max Verstappen

F1-baas wil dat Verstappen stopt met kritiek: "Het is negatief"

Lewis Hamilton, Stefano Domenicali, Max Verstappen — Foto: © IMAGO
13 reacties

F1-baas wil dat Verstappen stopt met kritiek: "Het is negatief"

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en internationale groei van GPFans NL.

Stefano Domenicali (60), de hoge baas van de Formule 1, hekelt de uitspraken die Max Verstappen en Lewis Hamilton constant doen over het reglement van 2026. De Italiaan noemt het "negatief" en zegt dat iedereen op de achtergrond hard werkt om een mooie sport neer te zetten.

Dat Verstappen geenszins fan is van de nieuwe reglementen, is geen geheim. De Red Bull-coureur heeft zich de afgelopen weken meermaals fel uitgesproken tegen de manier van racen en de - in zijn ogen te grote - invloed van de batterij. Hoewel Verstappen in zijn uitspraken veel bijval kreeg van de coureurs, waaronder Hamilton en Lando Norris, is hij de enige die zich met regelmaat en zonder blad voor de mond uitspreekt. Verstappen omschreef de nieuwe manier van rijden als iets dat niet bij de F1 hoort. En dat is tegen het zere been van de baas van de sport. Domenicali vindt dat er niet negatief gesproken moet worden, al erkent hij wel dat er dingen beter kunnen en dat hij ook graag met alle betrokkenen in gesprek gaat.

F1-baas wil niet dat er "negatief" wordt gesproken over reglement

"Ik denk dat het in het algemeen verkeerd is om negatief te spreken over deze fanastische wereld die ons allemaal de kans geeft om te groeien", zo zegt hij in een interview met Sky Sports in Australië. "En dat is het enige wat ik niet goed vind." Want Domenicali begrijpt ook dat er feedback is en dat daar wellicht wat mee gedaan moet worden. "Ik luister altijd aandachtig. Racen is een evolutie, dus dat betekent dat de beste coureur ook de snelste zal zijn." En niet alleen voor de coureurs, maar ook de fans wil hij het beste leveren. "Daarom geloof ik dat de strategie die we hebben gekozen de juiste is. Blijven doorzetten, in de wetenschap dat we ons kunnen concentreren op het leveren van iets beters voor onze fans", zo stelt Domenicali.

AANBIEDING: Neem nu een Viaplay-abonnement zonder advertenties voor €14,92 per maand!

Domenicali verwacht dat we snellere F1-auto's gaan zien

De Formule 1 en de FIA zijn niet blind voor verbeterpunten, benadrukt de Italiaan. Dat, onder meer Verstappen, de huidige auto's niet altijd volgas kunnen gebruiken, is iets wat op den duur kan veranderen. "Ik denk dat de mogelijkheid om deze auto verder te ontwikkelen, zowel vanuit technisch oogpunt als vanuit het perspectief van de coureur, ons in staat zal stellen om zeer binnenkort een snellere auto te zien", zegt Domenicali. "Als we iets zien dat aangepakt moet worden, zullen we dat op de juiste manier doen."

De coureurs moeten stoppen met zeuren?

550 stemmen

Gerelateerd

Max Verstappen Lewis Hamilton Grand Prix van Australië 2026-reglement Stefano Domenicali

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen moet voor draaiende camera's op tong bijten na vraag over Norris

Verstappen moet voor draaiende camera's op tong bijten na vraag over Norris

  • 2 uur geleden
  • 5
Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"

Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"

  • Gisteren 11:10
  • 14
Grote onvrede in mediapen: F1-coureurs bang voor "vreselijke ongelukken" door FIA-regels

Grote onvrede in mediapen: F1-coureurs bang voor "vreselijke ongelukken" door FIA-regels

  • 1 uur geleden
  • 5
Norris houdt Verstappen achter zich in Australië: 'Maar dat hij ons vanaf P20 bijna versloeg...'

Norris houdt Verstappen achter zich in Australië: 'Maar dat hij ons vanaf P20 bijna versloeg...'

  • 3 uur geleden
  • 4
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

  • Gisteren 12:14
  • 8
VIDEO | Verstappen beperkt de schade, Mercedes rekent af met Ferrari | GPFans Raceday Video

VIDEO | Verstappen beperkt de schade, Mercedes rekent af met Ferrari | GPFans Raceday

  • 1 uur geleden

F1-reglementen 2026

09:58
F1-baas wil dat Verstappen stopt met kritiek: "Het is negatief"
7-3
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"
7-3
Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"
7-3
Verstappen spreekt klare taal in Melbourne: "Heb het totaal niet naar m'n zin, ik voel me leeg"

Net binnen

10:51
Wolff let niet op en knalt met step tegen poort in de paddock
10:26
Verstappen 'f*cking' boos tijdens GP Australië: 'Hij gaf me een brakecheck!'
10:12
Bezorgde Alonso doet 'medische controle' bij Verstappen voorafgaand aan race
09:47
Grote onvrede in mediapen: F1-coureurs bang voor "vreselijke ongelukken" door FIA-regels
09:33
Video
VIDEO | Verstappen beperkt de schade, Mercedes rekent af met Ferrari | GPFans Raceday
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6 GP Melbourne

Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6

Vandaag 06:26 5
Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten Oorlog Midden-Oosten

Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten

Gisteren 14:53 4
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk" "Slechtste auto's ooit"

Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

Gisteren 12:14 8
Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden" Grote ontevredenheid

Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"

Gisteren 11:10 14
Ontdek het op Google Play
x