Stefano Domenicali (60), de hoge baas van de Formule 1, hekelt de uitspraken die Max Verstappen en Lewis Hamilton constant doen over het reglement van 2026. De Italiaan noemt het "negatief" en zegt dat iedereen op de achtergrond hard werkt om een mooie sport neer te zetten.

Dat Verstappen geenszins fan is van de nieuwe reglementen, is geen geheim. De Red Bull-coureur heeft zich de afgelopen weken meermaals fel uitgesproken tegen de manier van racen en de - in zijn ogen te grote - invloed van de batterij. Hoewel Verstappen in zijn uitspraken veel bijval kreeg van de coureurs, waaronder Hamilton en Lando Norris, is hij de enige die zich met regelmaat en zonder blad voor de mond uitspreekt. Verstappen omschreef de nieuwe manier van rijden als iets dat niet bij de F1 hoort. En dat is tegen het zere been van de baas van de sport. Domenicali vindt dat er niet negatief gesproken moet worden, al erkent hij wel dat er dingen beter kunnen en dat hij ook graag met alle betrokkenen in gesprek gaat.

F1-baas wil niet dat er "negatief" wordt gesproken over reglement

"Ik denk dat het in het algemeen verkeerd is om negatief te spreken over deze fanastische wereld die ons allemaal de kans geeft om te groeien", zo zegt hij in een interview met Sky Sports in Australië. "En dat is het enige wat ik niet goed vind." Want Domenicali begrijpt ook dat er feedback is en dat daar wellicht wat mee gedaan moet worden. "Ik luister altijd aandachtig. Racen is een evolutie, dus dat betekent dat de beste coureur ook de snelste zal zijn." En niet alleen voor de coureurs, maar ook de fans wil hij het beste leveren. "Daarom geloof ik dat de strategie die we hebben gekozen de juiste is. Blijven doorzetten, in de wetenschap dat we ons kunnen concentreren op het leveren van iets beters voor onze fans", zo stelt Domenicali.

Domenicali verwacht dat we snellere F1-auto's gaan zien

De Formule 1 en de FIA zijn niet blind voor verbeterpunten, benadrukt de Italiaan. Dat, onder meer Verstappen, de huidige auto's niet altijd volgas kunnen gebruiken, is iets wat op den duur kan veranderen. "Ik denk dat de mogelijkheid om deze auto verder te ontwikkelen, zowel vanuit technisch oogpunt als vanuit het perspectief van de coureur, ons in staat zal stellen om zeer binnenkort een snellere auto te zien", zegt Domenicali. "Als we iets zien dat aangepakt moet worden, zullen we dat op de juiste manier doen."