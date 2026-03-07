Max Verstappen (28) was er direct na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië even helemaal klaar mee. De huidige generatie F1-auto's zijn een ramp en hij heeft er nog maar weinig plezier in om ze te rijden. Lando Norris (26) sluit zich hier volledig bij aan. "Waarschijnlijk de slechtste auto's ooit", zo schaart hij zich achter Verstappen.

Verstappen was drie jaar geleden al niet te spreken over de reglementen voor 2026, recent tijdens de testweken ook niet en in Australië is hij ook wederom bijzonder kritisch. Verstappen stelde dat hij "totaal geen plezier" beleeft aan het rijden in de huidige wagens. Norris is het daar helemaal mee eens. De Britse coureur van McLaren kwalificeerde zich moeizaam als zesde en kwam bijna een seconde tekort op polesitter George Russell. Maar het ontbreken van de performance bij McLaren is niet zozeer waar Norris van baalt. Hij zegt hetzelfde te ervaren als Verstappen. "Deze auto is gewoon vreemd. Je moet in een ritme komen waarbij je overal moet liften om sneller te zijn en versnellingen moet gebruiken die je eigenlijk niet wil gebruiken", zo zegt hij bij de pers in Melbourne.

Norris kritisch op invloed batterij en geeft Verstappen gelijk

Als hij vervolgens de vraag krijgt of de huidige manier van rijden hem frustreert, antwoordt hij bevestigend: "Ja. Maar wat kan ik eraan doen?" Hij geeft bovendien aan dat hij hier "uren" over kan praten. "Ik denk dat iedereen weet wat de problemen zijn. Het is gewoon dat het een 50-50-verdeling is en dat werkt niet." Diezelfde conclusie trok Verstappen al veel eerder. Hij wees er al op dat F1-coureurs tegenwoordig veel minder het verschil maken en meer als manager fungeren in de auto. "Max heeft meestal gelijk", zo lacht Norris.

Iedere drie seconden naar je stuur kijken

Hij vervolgt: "Ik kijk de hele tijd naar mijn stuur. Daarom zie ik soms ook geen brokstukken op de baan, omdat ik moet kijken welke snelheid ik aan het einde van het rechte stuk ga halen en of ik 30 meter eerder of 10 meter later moet remmen. Dat is ook een probleem. Je moet elke drie seconden naar je stuur kijken om te zien wat er gaat gebeuren, anders schiet je van de baan."

Norris spreekt van slechtste auto's ooit in F1

Norris verlangt zodoende bijzonder terug naar de auto's van vorig jaar. "We zijn van de beste auto's ooit in de Formule 1 – en de fijnste om te rijden – naar waarschijnlijk de slechtste gegaan", zo maakt hij een harde claim. "Het is balen, maar je moet ermee leven en het maximale halen uit wat je hebt. Het is in ieder geval heel anders."