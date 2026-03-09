close global

Credit for photo: Gedlich Racing

BREAKING: Verstappen bevestigt inschrijving voor 24h Nürburgring 2026

Credit for photo: Gedlich Racing — Foto: © Gedlich Racing

BREAKING: Verstappen bevestigt inschrijving voor 24h Nürburgring 2026

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Max Verstappen en Mercedes-AMG Team Verstappen Racing hebben officieel aangekondigd dat ze zullen deelnemen aan de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. De viervoudig wereldkampioen heeft zich ook ingeschreven voor de tweede ronde op de NLS-kalender, de 58. ADAC Barbarossapreis van 21 maart, dit om toe te werken naar de grote race van mei.

Het zat er natuurlijk aan te komen, maar Verstappen heeft eindelijk bekendgemaakt dat hij ook in 2026 zal racen op de Nürburgring Nordschleife. NLS2 was, naar verluidt op verzoek van de Mercedes-Benz Groep, verplaatst van 28 naar 21 maart om een clash met de Grand Prix van Japan te vermijden. Verstappen heeft namelijk een aantal Mercedes-AMG GT3's aangeschaft afgelopen winter voor het GT3-programma van zijn eigen team. We zien hem dus niet meer terug in de Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing, waarin hij de negende ronde van vorig jaar wist te winnen. Dit is om ook deel te nemen aan de 24h Nürburgring later dit jaar.

Voorbereiding op deelname aan 24-uursrace

Verstappen zal tijdens de 24h Nürburgring van 16 en 17 mei de Mercedes-AMG delen met Oostenrijker Lucas Auer, de Franse Andorrees Jules Gounon en de Spanjaard Dani Juncadella. Aangezien Verstappen Racing geen eigen team van engineers heeft, zal de blauw-rode bolide gerund worden door Winward Racing. In de GT World Challenge Europe is het normaal gesproken 2 Seas Motorsport die de technische ondersteuning levert aan Verstappen Racing, maar de Bahreins-Britse formatie heeft niet de gewenste ervaring op de Nürburgring Nordschleife.

Mercedes-AMG Team Verstappen Racing zal als team meedoen aan NLS1 op 14 maart, NLS2 op 21 maart en de 24h Qualifiers, die tellen als NLS4 en NLS5, op 18 en 19 april. Max zelf zal, vanwege zijn drukke Formule 1-schema, alleen kunnen racen in NLS2, tenzij de Grand Prix van Saoedi-Arabië afgelast wordt. Dan zou hij ook nog de 24h Qualifiers kunnen doen.

Auer is beschikbaar voor alle races waarvoor Verstappen Racing zich heeft ingeschreven. Gounon en Juncadella zullen vanwege een clash met het FIA World Endurance Championship in Imola niet de 24h Qualifiers kunnen doen.

