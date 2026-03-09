De Formule 1 gaat volgende week bekendmaken dat de Grand Prix van Bahrein en die in Saoedi-Arabië dit seizoen niet doorgaan, zo meldt Soymotor. Na het gewapende conflict in het Midden-Oosten zitten de beleidsbepalers met de krappe kalender in de maag.

Ook afgelopen weekend in Melbourne moest de FIA ingrijpen omdat de logistieke voorbereidingen door het conflict vertraging opliepen. De avondklok werd daarom tijdelijk afgeschaft en verder heeft het Grand Prix-weekend geen hinder ondervonden van het conflict. In april staan echter de Grand Prix van Bahrein en de race in Jeddah op het programma en met de huidige situatie in het Midden-Oosten kan de Formule 1, volgens het medium, niet anders dan de races aflasten.

Artikel gaat verder onder video

'Formule 1 kan niet met vervanging komen voor Bahrein en Djeddja'

De Formule 1 heeft officieel nog geen nieuws bekendgemaakt over de voortzetting van de races, maar liet eerder al weten de situatie nauwlettend in de gaten te houden. Die reactie komt er volgens het medium wel, maar dan volgende week, na de Grand Prix van China. De sport zou in eerste instantie nog hebben gedacht aan het vervangen van de twee wedstrijden door Europese races, maar gezien de krappe planning van de racekalender blijkt daar toch geen ruimte voor te zijn.

'Zandvoort mogelijk een optie voor Formule 2 en Formule 3'

Voor de Formule 2 en Formule 3 is de situatie een stuk ingewikkelder. Daar zouden na de openingswedstrijden in Melbourne direct vracht richting Sakhir worden gestuurd, vanwege de test die daar van 25 tot en met 27 maart zou worden gehouden, en vervolgens zou Saoedi-Arabië de volgende stop zijn. Het plan zou nu zijn om een week langer in Australië te blijven om te zorgen dat de hele vracht op één plek staat. Daarnaast zijn er plannen om de twee races in het gebied te annuleren en in dat geval te verplaatsen naar een Europese baan. "Een van de circuits die hiervoor het meest geschikt is, is Zandvoort, dat dit jaar niet op de kalender van de supportklassen stond", aldus Soymotor.

Gerelateerd