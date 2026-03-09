close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Djedda, Bahrein, socials

'F1 last races in Bahrein en Saoedi-Arabië af: F2 en F3 moeten alternatieven vinden'

Djedda, Bahrein, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS

'F1 last races in Bahrein en Saoedi-Arabië af: F2 en F3 moeten alternatieven vinden'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

De Formule 1 gaat volgende week bekendmaken dat de Grand Prix van Bahrein en die in Saoedi-Arabië dit seizoen niet doorgaan, zo meldt Soymotor. Na het gewapende conflict in het Midden-Oosten zitten de beleidsbepalers met de krappe kalender in de maag.

Ook afgelopen weekend in Melbourne moest de FIA ingrijpen omdat de logistieke voorbereidingen door het conflict vertraging opliepen. De avondklok werd daarom tijdelijk afgeschaft en verder heeft het Grand Prix-weekend geen hinder ondervonden van het conflict. In april staan echter de Grand Prix van Bahrein en de race in Jeddah op het programma en met de huidige situatie in het Midden-Oosten kan de Formule 1, volgens het medium, niet anders dan de races aflasten.

'Formule 1 kan niet met vervanging komen voor Bahrein en Djeddja'

De Formule 1 heeft officieel nog geen nieuws bekendgemaakt over de voortzetting van de races, maar liet eerder al weten de situatie nauwlettend in de gaten te houden. Die reactie komt er volgens het medium wel, maar dan volgende week, na de Grand Prix van China. De sport zou in eerste instantie nog hebben gedacht aan het vervangen van de twee wedstrijden door Europese races, maar gezien de krappe planning van de racekalender blijkt daar toch geen ruimte voor te zijn.

'Zandvoort mogelijk een optie voor Formule 2 en Formule 3'

Voor de Formule 2 en Formule 3 is de situatie een stuk ingewikkelder. Daar zouden na de openingswedstrijden in Melbourne direct vracht richting Sakhir worden gestuurd, vanwege de test die daar van 25 tot en met 27 maart zou worden gehouden, en vervolgens zou Saoedi-Arabië de volgende stop zijn. Het plan zou nu zijn om een week langer in Australië te blijven om te zorgen dat de hele vracht op één plek staat. Daarnaast zijn er plannen om de twee races in het gebied te annuleren en in dat geval te verplaatsen naar een Europese baan. "Een van de circuits die hiervoor het meest geschikt is, is Zandvoort, dat dit jaar niet op de kalender van de supportklassen stond", aldus Soymotor.

Gerelateerd

FIA Bahrein Saoedi-Arabië Grand Prix van Bahrein Grand Prix van Saoedi-Arabië Djedda

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Doornbos over Aston Martin: 'Afgelaste races zouden hen goed uitkomen'

Doornbos over Aston Martin: 'Afgelaste races zouden hen goed uitkomen'

  • 1 uur geleden
'Valse start' Russell zorgt voor ophef op social media: dit zeggen de regels

'Valse start' Russell zorgt voor ophef op social media: dit zeggen de regels

  • Vandaag 15:55
  • 9
Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten

Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten

  • 7 maart 2026 14:53
  • 4
Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden

Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden

  • 3 uur geleden
  • 5
Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

  • Vandaag 10:59
  • 9
'F1 lijkt te buigen voor kritiek: verbrandingsmotor krijgt mogelijk weer grotere rol'

'F1 lijkt te buigen voor kritiek: verbrandingsmotor krijgt mogelijk weer grotere rol'

  • Vandaag 13:48

Net binnen

19:41
Podcast
Nieuwe F1-wagens zorgen voor verdeeldheid: 'Hou op met die negativiteit!' l GPFans Raceteam
19:07
Doornbos over Aston Martin: 'Afgelaste races zouden hen goed uitkomen'
18:33
Live
Red Bull toont GT3-Mercedes van Verstappen voor Nordschleife | F1 Shorts
18:01
Verstappen reageert sarcastisch op winnen van Driver of the Day in Melbourne
16:56
Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden 2026-reglement

Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden

3 uur geleden 5
Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel' 2026-reglement

Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

Vandaag 10:59 9
Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië F1 WK-stand

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië

Gisteren 12:25
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6 GP Melbourne

Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6

Gisteren 06:26 6
Ontdek het op Google Play
x