Mercedes doet een gooi naar het aandelenpakket dat Otro Capital momenteel in Alpine heeft en gaat daarmee de directe concurrentiestrijd aan met voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner, zo meldt het Britse The Telegraph.

Alpine executive adviser Flavio Briatore maakte onlangs bekend dat Horner gesprekken voert met het consortium om het aandelenpakket van 24 procent in het Formule 1-team over te nemen. Wel onthulde hij dat er meerdere partijen geïnteresseerd zijn. Otro Capital bestaat momenteel uit onder andere Hollywoodsterren, maar ook bekende sporters die een appeltje voor de dorst willen opbouwen.

Horner geinteresseerd in aandelenpakket, Wolff ook

Horner zou voornemens zijn om dat pakket over te nemen, maar krijgt nu dus concurrentie van Mercedes, onder leiding van Toto Wolff, zo meldt het medium. Wolff zou zelfs namens Mercedes een bod hebben uitgebracht op het pakket. Het Duitse team levert momenteel al de power units aan Alpine en mocht Mercedes daadwerkelijk het aandelenpakket in handen krijgen, dan gaat het lijken op een constructie zoals Red Bull Racing momenteel heeft met de Racing Bulls.

De waarde van het aandelenpakket is momenteel niet bekend. Wel meldt de krant dat het team op ongeveer 1,5 tot 1,86 miljard pond wordt gewaardeerd. Een aandeel van 24 procent zou dan neerkomen op zo’n 448 miljoen pond.

