close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Christian Horner and Toto Wolff

'Wolff gaat de strijd met Horner aan en brengt bod uit op Alpine-aandelen'

Christian Horner and Toto Wolff — Foto: © IMAGO

'Wolff gaat de strijd met Horner aan en brengt bod uit op Alpine-aandelen'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Mercedes doet een gooi naar het aandelenpakket dat Otro Capital momenteel in Alpine heeft en gaat daarmee de directe concurrentiestrijd aan met voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner, zo meldt het Britse The Telegraph.

Alpine executive adviser Flavio Briatore maakte onlangs bekend dat Horner gesprekken voert met het consortium om het aandelenpakket van 24 procent in het Formule 1-team over te nemen. Wel onthulde hij dat er meerdere partijen geïnteresseerd zijn. Otro Capital bestaat momenteel uit onder andere Hollywoodsterren, maar ook bekende sporters die een appeltje voor de dorst willen opbouwen.

Horner geinteresseerd in aandelenpakket, Wolff ook

Horner zou voornemens zijn om dat pakket over te nemen, maar krijgt nu dus concurrentie van Mercedes, onder leiding van Toto Wolff, zo meldt het medium. Wolff zou zelfs namens Mercedes een bod hebben uitgebracht op het pakket. Het Duitse team levert momenteel al de power units aan Alpine en mocht Mercedes daadwerkelijk het aandelenpakket in handen krijgen, dan gaat het lijken op een constructie zoals Red Bull Racing momenteel heeft met de Racing Bulls.

De waarde van het aandelenpakket is momenteel niet bekend. Wel meldt de krant dat het team op ongeveer 1,5 tot 1,86 miljard pond wordt gewaardeerd. Een aandeel van 24 procent zou dan neerkomen op zo’n 448 miljoen pond.

Gerelateerd

Red Bull Racing Mercedes Red Bull Christian Horner Toto Wolff Alpine

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Wolff reageert na Mercedes één-twee: "Ik dacht dat het helemaal niet realistisch zou zijn"

Wolff reageert na Mercedes één-twee: "Ik dacht dat het helemaal niet realistisch zou zijn"

  • 7 maart 2026 08:09
  • 6
Wolff duidelijk over Mercedes vergeleken met Red Bull in Australië: "Niet de realiteit"

Wolff duidelijk over Mercedes vergeleken met Red Bull in Australië: "Niet de realiteit"

  • 6 maart 2026 09:14
  • 3
Hamilton onthult nieuw huisdier: 'Ik heb een koe, hij heet Max'

Hamilton onthult nieuw huisdier: 'Ik heb een koe, hij heet Max'

  • 6 maart 2026 08:57
  • 10
Russell vertrouwt Verstappen en co niet: "Verdacht, heb er moeite mee het te begrijpen"

Russell vertrouwt Verstappen en co niet: "Verdacht, heb er moeite mee het te begrijpen"

  • 5 maart 2026 21:24
  • 9
Pérez sneert naar Red Bull: 'Bij Cadillac waarderen ze mijn feedback veel meer'

Pérez sneert naar Red Bull: 'Bij Cadillac waarderen ze mijn feedback veel meer'

  • 5 maart 2026 18:43
  • 9
Red Bull plaatst gave video voor deelname Verstappen aan 24h Nürburgring

Red Bull plaatst gave video voor deelname Verstappen aan 24h Nürburgring

  • Vandaag 12:10

Net binnen

15:55
'Valse start' Russell zorgt voor ophef op social media: dit zeggen de regels
15:26
Honda-topman Watanabe komt met reactie op kritiek: "Zo kan het niet langer doorgaan"
14:20
Podcast
Fans opgeroepen tot geduld: 'Een positieve gedachte, klaar met dat negatieve gebeuren'
13:48
'F1 lijkt te buigen voor kritiek: verbrandingsmotor krijgt mogelijk weer grotere rol'
13:17
'Formule 1 censureert actief op eigen pagina en verwijdert duizenden kritische reacties'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel' 2026-reglement

Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

Vandaag 10:59 9
Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië F1 WK-stand

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië

Gisteren 12:25
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6 GP Melbourne

Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6

Gisteren 06:26 6
Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten Oorlog Midden-Oosten

Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten

7 maart 2026 14:53 4
Ontdek het op Google Play
x