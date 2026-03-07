Russell meer dan een seconde sneller dan Verstappen: telemetrie onthult sterke kant Mercedes
Russell meer dan een seconde sneller dan Verstappen: telemetrie onthult sterke kant Mercedes
Mercedes heeft tijdens de derde vrije training in Australië een krachtig visitekaartje afgegeven. George Russell klokte een 1:19.053 en liet daarmee de concurrentie ver achter zich. Vooral het gat naar Red Bull Racing is opvallend: Isack Hadjar en Max Verstappen moesten meer dan een seconde toegeven op de Brit. De telemetrie laat zien waar de Mercedes zo veel sneller is.
Uit de data van de sessie blijkt dat Russell veel tijd wint in een aantal cruciale tractiezones. Met name bij het uitkomen van bocht 3 en de acceleratie na bocht 6 is de Mercedes ongenaakbaar. Dit heeft alles te maken met de geoptimaliseerde Mercedes-power unit en de efficiëntere manier waarop deze energie kan sparen en juist gebruiken. Waar de Red Bull Ford van Verstappen en Hadjar kampt met inconsistenties in het afgeven van vermogen, slaagt de software van de Zilverpijlen erin om het koppel beter te synchroniseren met de beschikbare grip.
Efficiëntie in vierde 'Straight Mode'-zone
Naast de superieure tractie speelt ook de heringevoerde vierde 'Straight Mode'-zone een rol in het voordeel van Mercedes. In de snelle sectie tussen bocht 8 en 9 lijkt de actieve aerodynamica van de W17 efficiënter te werken dan die van de concurrentie. Daarnaast lukt het Russell om iets meer elektrische energie over te houden voor de snelle stukken van het Albert Park Circuit. Hij kan hierdoor hogere topsnelheden bereiken zonder in de slotfase van de ronde veel in te moeten leveren.
Russell maakte niet alleen een enorm goede kwalificatierun mee in VT3, maar de long runs van de vrijdag zien er ook indrukwekkend uit. Teamgenoot Kimi Antonelli maakte tijdens de laatste trainingssessie een flinke crash mee en er hangt een vraagteken boven zijn deelname aan de kwalificatie. Het hangt af van de hoeveelheid schade en of Mercedes de auto dus op tijd gerepareerd krijgt. Gemengde gevoelens bij de Duitse formatie dus.
