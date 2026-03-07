Hoe de Formule 1-teams en -coureurs het circuit van de Grand Prix van Australië mogen gebruiken, is aangepast door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De autosportbond heeft ingegrepen, nadat een aantal deelnemers hun zorgen hadden geuit. De lay-out zelf wordt niet gewijzigd, maar er wordt een Straight Mode-zone geschrapt en dat zal een flinke impact hebben.

UPDATE: De FIA heeft besloten om, in ieder geval voor VT3, de Straight Mode-zone tussen bochten 8 en 9 toch niet te schrappen. Lees het statement onderaan het artikel.

De F1-bolides van Max Verstappen en zijn collega's maken sinds 2026 gebruik van actieve aerodynamica. Wanneer de voorvleugel en de achtervleugel in de 'normale' stand staan, dan wordt dat de 'bochten'-modus genoemd. Staan de flaps van de vleugels achterover, dan staan ze in de 'rechte stuk'-modus. Bij aanvang van het raceweekend in Melbourne waren er vijf zones waarbij de 'rechte stuk'-modus gebruikt kon worden, de Straight Mode-zones.

Teams en coureurs vrezen voor plotselinge downforceverlies

De FIA heeft echter na de vrije trainingen van vrijdag ervoor gekozen om de langste Straight Mode-zone, die tussen bochten 8 en 9, te schrappen. Volgens F1-journalist Albert Fabrega zouden teams en coureurs hun zorgen hebben geuit over het downforceverlies in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld in druk verkeer.

Het schrappen van de langste Straight Mode-zone betekent dat er tussen bochten 8 en 9 geen actieve aerodynamica mag worden gebruikt, wat resulteert in compleet andere niveaus van luchtweerstand van de auto's en andere niveaus van energiemanagement. Tevens heeft het een effect op de rijhoogtes. De teams zullen een boel setupwijzigingen moeten doorvoeren om zich hier op de juiste manier op aan te passen.

UPDATE 2:20 uur: De FIA heeft vlak voor Vrije Training 3 besloten om hun eerdere beslissing terug te draaien. De Straight Mode-zone tussen bochten 8 en 9 blijft voorlopig dus toch wel. In een statement laat de FIA weten: "Naar aanleiding van de feedback die we het afgelopen uur van teams en coureurs hebben ontvangen, en de aanvullende analyses van de teams, wordt het besluit om zone 4 voor de Straight Mode in Albert Park te verwijderen, teruggedraaid. Voor alle duidelijkheid: deze wijziging is per direct van kracht en zone 4 voor de Straight Mode zal in VT3 worden gebruikt. Maar verdere evaluatie zal plaatsvinden tijdens en na VT3."

Er zouden hevige discussies in de paddock van Australië zijn ontstaan en de teams zijn het onderling niet eens met elkaar.

