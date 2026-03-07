close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Hamilton during FP1 in Melbourne

Update: FIA past circuit toch níet aan in Australië, F1-teams kunnen het niet eens worden

Hamilton during FP1 in Melbourne — Foto: © IMAGO

Update: FIA past circuit toch níet aan in Australië, F1-teams kunnen het niet eens worden

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Hoe de Formule 1-teams en -coureurs het circuit van de Grand Prix van Australië mogen gebruiken, is aangepast door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De autosportbond heeft ingegrepen, nadat een aantal deelnemers hun zorgen hadden geuit. De lay-out zelf wordt niet gewijzigd, maar er wordt een Straight Mode-zone geschrapt en dat zal een flinke impact hebben.

UPDATE: De FIA heeft besloten om, in ieder geval voor VT3, de Straight Mode-zone tussen bochten 8 en 9 toch niet te schrappen. Lees het statement onderaan het artikel.

De F1-bolides van Max Verstappen en zijn collega's maken sinds 2026 gebruik van actieve aerodynamica. Wanneer de voorvleugel en de achtervleugel in de 'normale' stand staan, dan wordt dat de 'bochten'-modus genoemd. Staan de flaps van de vleugels achterover, dan staan ze in de 'rechte stuk'-modus. Bij aanvang van het raceweekend in Melbourne waren er vijf zones waarbij de 'rechte stuk'-modus gebruikt kon worden, de Straight Mode-zones.

Teams en coureurs vrezen voor plotselinge downforceverlies

De FIA heeft echter na de vrije trainingen van vrijdag ervoor gekozen om de langste Straight Mode-zone, die tussen bochten 8 en 9, te schrappen. Volgens F1-journalist Albert Fabrega zouden teams en coureurs hun zorgen hebben geuit over het downforceverlies in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld in druk verkeer.

Het schrappen van de langste Straight Mode-zone betekent dat er tussen bochten 8 en 9 geen actieve aerodynamica mag worden gebruikt, wat resulteert in compleet andere niveaus van luchtweerstand van de auto's en andere niveaus van energiemanagement. Tevens heeft het een effect op de rijhoogtes. De teams zullen een boel setupwijzigingen moeten doorvoeren om zich hier op de juiste manier op aan te passen.

UPDATE 2:20 uur: De FIA heeft vlak voor Vrije Training 3 besloten om hun eerdere beslissing terug te draaien. De Straight Mode-zone tussen bochten 8 en 9 blijft voorlopig dus toch wel. In een statement laat de FIA weten: "Naar aanleiding van de feedback die we het afgelopen uur van teams en coureurs hebben ontvangen, en de aanvullende analyses van de teams, wordt het besluit om zone 4 voor de Straight Mode in Albert Park te verwijderen, teruggedraaid. Voor alle duidelijkheid: deze wijziging is per direct van kracht en zone 4 voor de Straight Mode zal in VT3 worden gebruikt. Maar verdere evaluatie zal plaatsvinden tijdens en na VT3."

Er zouden hevige discussies in de paddock van Australië zijn ontstaan en de teams zijn het onderling niet eens met elkaar.

Gerelateerd

FIA Grand Prix van Australië Melbourne Albert Park Circuit

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

FIA velt oordeel over Russell na twee incidenten tijdens training GP Australië

FIA velt oordeel over Russell na twee incidenten tijdens training GP Australië

  • Gisteren 10:49
  • 14
Russell heeft mogelijk gelijk na verdenking over Red Bull: 'Ford werd teruggeschroefd'

Russell heeft mogelijk gelijk na verdenking over Red Bull: 'Ford werd teruggeschroefd'

  • Gisteren 05:19
  • 7
FIA bevestigt aangepaste startprocedure voor GP Australië: dit is wat er verandert

FIA bevestigt aangepaste startprocedure voor GP Australië: dit is wat er verandert

  • Gisteren 04:11
Newey machteloos door Honda-problemen: 'Twee van de vier batterijen nu ook kapot'

Newey machteloos door Honda-problemen: 'Twee van de vier batterijen nu ook kapot'

  • Gisteren 07:27
LIVE (gesloten) | Tweede vrije training GP Australië: Verstappen worstelt op mediums, Piastri snelste Live

LIVE (gesloten) | Tweede vrije training GP Australië: Verstappen worstelt op mediums, Piastri snelste

  • Gisteren 05:35
Ferrari snelste voor Verstappen in eerste training Australië, problemen bij Mercedes-teams

Ferrari snelste voor Verstappen in eerste training Australië, problemen bij Mercedes-teams

  • Gisteren 03:33

Net binnen

02:35
Live
Formule 3-race in Australië eindigt met zware crash, start derde F1-training verlaat | F1 Shorts
6-3
Recap
Leclerc en Piastri bovenaan in trainingen, FIA scherpt regelementen behoorlijk aan | GPFans Recap
6-3
Hoe laat begint vannacht de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië?
6-3
Newey bezorgd om Alonso: "Mentaal zware periode"
6-3
Valkenburg en Heemskerk over vijf jaar Viaplay: "Je kunt het nooit voor iedereen goed doen"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Rommelige tweede training voor Verstappen, Piastri dicteert tempo in Melbourne Samenvatting VT2

Rommelige tweede training voor Verstappen, Piastri dicteert tempo in Melbourne

Gisteren 07:05
Het tijdschema voor de Grand Prix van Australië Grand Prix Australië

Het tijdschema voor de Grand Prix van Australië

5 maart 2026 12:59 3
'F1-races in Midden-Oosten kunnen strategisch doelwit worden van Iran' Oorlog Midden-Oosten

'F1-races in Midden-Oosten kunnen strategisch doelwit worden van Iran'

4 maart 2026 16:51
Dit zijn de 'straight mode' en 'overtake' zones voor de Grand Prix van Australië F1 GP Australië

Dit zijn de 'straight mode' en 'overtake' zones voor de Grand Prix van Australië

4 maart 2026 08:14
Ontdek het op Google Play
x