Over precies een week begint de mediadag voor de F1 Grand Prix van Australië. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Mercedes was volop in het nieuws vandaag. Teambaas Toto Wolff vindt namelijk dat, als de FIA de meetmethode van de compressieverhouding gaat aanpassen, dat de meetmethode bij omgevingstemperatuur moet blijven. Hij is bang dat de rivalen van Mercedes juist 'illegaal' zullen zijn, als er alleen bij warme motortemperaturen wordt gemeten. Het Duitse merk heeft het GT3-team van Max Verstappen een speciale erkenning gegeven in aanloop naar het GT World Challenge-seizoen. Mercedes-coureur George Russell heeft ondertussen uitgehaald naar de familie Verstappen, die vindt dat ze manipulatief zijn. Verder legt de FIA uit hoe het AI gaat inzetten bij de handhaving van track limits, vertelt Jack Doohan over doodsbedreigingen die hij heeft gekregen, en zien we beelden van een enorme klapper van Williams-reserve Luke Browning.

Wolff stelt eis aan FIA-regelwijziging: 'Anders voldoen onze rivalen ook niet aan de reglementen'

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zich kritisch uitgelaten over de aanhoudende discussie rondom de compressieverhouding van de power units in de Formule 1. De teambaas van Mercedes stelt dat, ook al wordt het straks misschien gemeten bij warmere temperaturen, de huidige meetmethodes bij omgevingstemperatuur essentieel zijn om een gelijk speelveld te behouden. "Ik denk dat de manier waarop het nu wordt gedaan, waarbij het aan de reglementen moet voldoen als het zowel koud en warm is, niemand een voordeel geeft", stelt de Oostenrijker tegenover F1-journalist Adam Cooper. "Ik denk namelijk dat de poging van de anderen was om het alleen warm te laten meten, zodat ze bij omgevingstemperatuur zelf buiten de reglementen konden vallen." Lees hier het hele artikel over Toto Wolff die met een eis komt.

Russell haalt uit naar familie Verstappen: "Ze manipuleren de boel graag"

George Russell heeft in het nieuwe seizoen van Drive to Survive hard uitgehaald naar de familie Verstappen. Volgens de Mercedes-coureur zijn vader en zoon er niet vies van om de boel te manipuleren. "De Verstappens hebben duidelijk erg veel macht in dat team", klinkt het als reactie op de rommelingen bij Red Bull Racing halverwege vorig jaar. "Ze houden ervan om de situaties te manipuleren. Om welke reden dan ook, ze mogen [Christian] Horner niet. Ze proberen hem de deur uit te werken." In werkelijkheid lijkt de familie Verstappen niets met het ontslag van Horner te maken te hebben. Lees hier het hele artikel over George Russell die uithaalt naar de familie Verstappen.

Doohan ontving doodsbedreigingen tijdens F1-stint: "Ze zouden mijn ledematen afhakken"

Jack Doohan heeft uit de doeken gedaan dat hij meerdere doodsbedreigingen heeft ontvangen tijdens zijn periode als coureur bij het Formule 1-team van Alpine, afgelopen jaar. "Ik kreeg serieuze doodsbedreigingen in aanloop naar de Grand Prix van Miami", klinkt het in de Netflix-serie Drive to Survive. "Ze zeiden dat ze mij daar zouden vermoorden, als ik nog in de auto zat. Ik kreeg zes of zeven mails waarin stond dat als ik in Miami nog in de auto zou zitten, al mijn ledematen eraf gehakt zouden worden." Lees hier het hele artikel over doodsbedreigingen aan het adres van Jack Doohan.

GT3-team van Max Verstappen krijgt officiële Mercedes-AMG-fabrieksstatus

Verstappen Racing - het stukje '.com' is uit de teamnaam gehaald voor 2026 - breidt aankomend seizoen uit. De Aston Martin is ingewisseld voor een Mercedes-AMG GT3 Evo, ze zullen niet alleen deelnemen aan de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS, maar ook aan de Sprint Cup, én ze zullen uitkomen in de Pro-klasse in plaats van de Gold Cup. Dat gebeurt met rijderstrio Jules Gounon, Dani Juncadella en Max z'n protegé Chris Lulham. Het team van de viervoudig wereldkampioen heeft een upgrade gekregen van het Duitse merk en mag als officieel Mercedes-AMG Performance Team meedoen. Lees hier het hele artikel over Verstappen Racing.

Williams F1-reservecoureur over de kop in flinke crash tijdens Super Formula-wintertest

Luke Browning heeft een angstaanjagende crash meegemaakt tijdens de officiële wintertests van de Super Formula. Deze vinden deze week plaats op het Suzuka International Racing Course. De Williams F1-reservecoureur zal in de hoogste klasse van de Japanse racerij debuteren, maar is op volle snelheid over de kop gevlogen. Gelukkig stapte hij ongedeerd uit. Lees hier het hele artikel over de klapper van Luke Browning.

F1 gaat AI gebruiken bij handhaven track limits: FIA legt uit hoe het werkt

De FIA maakt vanaf dit seizoen een flinke slag in de handhaving van track limits door de introductie van een geavanceerd AI-systeem genaamd ECAT. Dit nieuwe systeem moet een einde maken aan een van de meest controversiële onderwerpen binnen de Formule 1 van de afgelopen jaren. Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie kan het gedrag van elke auto in iedere bocht nauwkeurig worden gemonitord via een platform dat visuele data razendsnel interpreteert. Lees hier het hele artikel over het nieuwe AI-systeem in de Formule 1.

