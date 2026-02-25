George Russell heeft in het nieuwe seizoen van Drive to Survive hard uitgehaald naar de familie Verstappen. Volgens de Mercedes-coureur zijn vader en zoon er niet vies van om de boel te manipuleren.

Red Bull Racing kende een veelbewogen seizoen in 2025 in de Formule 1. De performance maakte een duikeling, waarna de aanhoudende interne onrust alleen maar verder toenam. Na de Grand Prix van Silverstone kwam het nieuws naar buiten dat Christian Horner na ruim twintig jaar per direct werd ontslagen als teambaas en CEO. Laurent Mekies werd vanuit zusterteam Red Bull Racing naar voren geschoven als diens opvolger. Toeval of niet, vanaf dat moment kende de Oostenrijkse formatie een ommekeer qua performance, waardoor Max Verstappen weer volop meedeed in de titelstrijd.

Artikel gaat verder onder video

Russell haalt uit naar familie Verstappen in Drive to Survive

In het nieuwe seizoen van Drive to Survive dat op vrijdag 27 februari op Netflix verschijnt, is uiteraard veel aandacht voor deze verhaallijn. Ook vóór het ontslag van Horner speelt het onderwerp een grote rol. Op een gegeven moment (voor het ontslag van Horner) wordt George Russell naar de situatie gevraagd, en de Mercedes-coureur besluit vrij hard uit te halen naar de familie Verstappen.

"De Verstappens hebben duidelijk erg veel macht in dat team", klinkt het. "Ze houden ervan om de situaties te manipuleren. Om welke reden dan ook, ze mogen Horner niet. Ze proberen hem de deur uit te werken." In werkelijkheid lijkt de familie Verstappen niets met het ontslag van Horner te maken te hebben.

Gerelateerd