De FIA maakt vanaf dit seizoen een flinke slag in de handhaving van track limits door de introductie van een geavanceerd AI-systeem genaamd ECAT. Dit nieuwe systeem moet een einde maken aan een van de meest controversiële onderwerpen binnen de Formule 1 van de afgelopen jaren. Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie kan het gedrag van elke auto in iedere bocht nauwkeurig worden gemonitord via een platform dat visuele data razendsnel interpreteert.

De noodzaak voor een dergelijke technologische sprong werd pijnlijk duidelijk tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in 2023. Tijdens die race moesten de stewards meer dan duizend mogelijke overtredingen van de track limits handmatig beoordelen, wat leidde tot enorme vertragingen in de definitieve uitslag. Met de komst van de nieuwe automatiseringstools, ontwikkeld in samenwerking met Catapult, kan dit proces aanzienlijk worden versneld. Volgens de FIA zorgt het systeem voor een vermindering van 95 procent in het aantal gevallen waarbij tussenkomst van de stewards nog vereist is om tot een besluit te komen.

ECAT en het gebruik van computer vision

Het hart van de nieuwe aanpak is het 'Every Car All Turns'-concept. Dit systeem herkent het silhouet van een auto en analyseert de positie ten opzichte van vooraf gedefinieerde referentiepunten op de baan. Chris Bentley, het hoofd van Information Systems Strategy bij de FIA, legt uit dat de verwerking van deze enorme hoeveelheid data nu veel efficiënter verloopt. "Het nieuwe systeem zal gebaseerd zijn op een gecentraliseerde camera-controller, die ons niet alleen in staat stelt om alle afstanden vanaf één punt in te stellen, maar ook om de vereiste verwerking te verspreiden", zo begon hij bij Motorsport.com. Door de inzet van krachtige GPU's kan de informatie in real-time worden geverifieerd, wat de nauwkeurigheid en snelheid van de controles verhoogt.

Geofencing en digitale tweelingen op het circuit

Naast camera's maakt de FIA nu ook gebruik van een uiterst nauwkeurig positioneringssysteem. Door verschillende databronnen te combineren, wordt er effectief een 'digitale tweeling' van de situatie op de baan gecreëerd. Hierdoor is het systeem minder afhankelijk van alleen camerabeelden. "Dit stelt ons in staat om alle data die we hebben te gebruiken om naar de witte lijn rond de baan te kijken, ook al worden die misschien niet door een specifieke camera gedekt", stelt Bentley.

Het systeem kijkt hierbij naar afwijkingen van de ideale racelijn en maakt gebruik van geofencing, een technologie die een virtuele grens trekt op een digitale kaart van een fysieke locatie. "De camera wordt in deze gevallen enigszins secundair, omdat we geofencing gaan gebruiken op de positioneringsdata." Wanneer een coureur afwijkt van de optimale lijn, wordt dit direct opgemerkt. Bentley vervolgt: "De auto zal dan mogelijk meer afstand afleggen. Dat stelt ons in staat om een verschil in de sectortijd te zien en terug te gaan om te begrijpen waar de auto van de baan raakte of wat er gebeurde."

Meer transparantie voor de teams

Een belangrijk onderdeel van de vernieuwing voor dit jaar is de verhoogde transparantie richting de teams. De FIA is nu in staat om direct de beelden van een overtreding naar de betreffende renstal te sturen. Dit moet de discussies over incidenten verminderen en het werkproces in bij de wedstrijdleiding stroomlijnen. Het systeem kan automatisch een melding genereren, wanneer een auto een bepaalde zone op de baan betreedt of een abnormale afwijking vertoont.

Bentley benadrukt: "Het doel is om het systeem naar een hoger niveau te tillen. Het werkt over de gehele baan en de hele tijd, zodat het automatisch kan begrijpen wat er aan de hand is. Dit is de evolutie van wat we proberen te doen: van een handmatig proces naar een semi-automatisch proces." Hoewel er nog steeds stewards en wedstrijdleiders nodig zijn voor de uiteindelijke beoordeling van waarschuwingen en vlaggen, is de basis van de handhaving nu volledig datagestuurd. Na jaren werk wordt het aankomend seizoen operationeel.