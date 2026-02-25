Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zich kritisch uitgelaten over de aanhoudende discussie rondom de compressieverhouding van de power units in de Formule 1. De teambaas van Mercedes stelt dat, ook al wordt het straks misschien gemeten bij warmere temperaturen, de huidige meetmethodes bij omgevingstemperatuur essentieel zijn om een gelijk speelveld te behouden.

De kern van het conflict, dat de gemoederen in de koningsklasse flink bezighoudt, draait om de thermische efficiëntie van de verbrandingsmotoren. Waar de reglementen een maximale compressieverhouding van 16:1 voorschrijven bij omgevingstemperatuur, zijn er vermoedens dat Mercedes deze limiet overschrijdt zodra de motor warmloopt. De Zilverpijlen kwamen onder vuur te liggen, omdat rivalen Ferrari, Red Bull Ford, Audi en Honda voorspelden dat het trucje zo maar vijftien pk kon opleveren.

Artikel gaat verder onder video

Eerlijk spel voor iedereen

Wolff is echter van mening dat de huidige meetmethode bij omgevingstemperatuur moet blijven, ook als de compressieverhouding wordt gemeten bij hogere temperaturen. "Ik denk dat de manier waarop het nu wordt gedaan, waarbij het aan de reglementen moet voldoen als het zowel koud en warm is, niemand een voordeel geeft", stelt de Oostenrijker tegenover F1-journalist Adam Cooper. "Ik denk namelijk dat de poging van de anderen was om het alleen warm te laten meten, zodat ze bij omgevingstemperatuur zelf buiten de reglementen konden vallen. Nu is het een eerlijk spel voor iedereen." De FIA zou inmiddels hebben voorgesteld om vanaf augustus strengere controles uit te voeren bij verschillende temperaturen om eventuele grijze gebieden te voorkomen.

Related image

Filosofische onenigheid

Ondanks de mogelijk nieuwe richtlijnen is Wolff het "filosofisch oneens" met de manier waarop de situatie zich heeft ontwikkeld. Hij heeft het gevoel dat zijn team het mikpunt is van politieke spelletjes binnen de Formule 1. "Dit keer waren wij de dupe", legt hij uit. "Ik vermoed dat we de volgende keer misschien samenspannen tegen iemand anders, omdat we vinden dat het niet juist is." Volgens Wolff is er sprake van een bewuste poging om de voorsprong van de topteams te neutraliseren ten gunste van een veld dat dichter bij elkaar zit.

Gerelateerd