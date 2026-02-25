GT3-team van Max Verstappen krijgt officiële Mercedes-AMG-fabrieksstatus
Max Verstappen en de Mercedes-Benz Group sloegen afgelopen december de handen ineen voor een raceprogramma in 2026. Het GT3-team van de viervoudig wereldkampioen heeft een upgrade gekregen van het Duitse merk, zo is vandaag aangekondigd, door de officiële fabrieksstatus te ontvangen.
Verstappens eigen team, Verstappen.com Racing, debuteerde vorig jaar in de GT World Challenge Europe powered by AWS. Chris Lulham en Thierry Vermeulen deelden een door 2 Seas Motorsport gerunde Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo met Harry King in de Endurance Cup, waar ze het Gold Cup-kampioenschap binnensleepten, mede dankzij een klassezege in de CrowdStrike 24 Hours of Spa. Lulham en Vermeulen verdienden tevens de Gold Cup-titel in de GT World Challenge Europe Sprint Cup, al gebeurde dat met een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing.
Verstappen Racing krijgt Performance Team-status
Verstappen Racing - het stukje '.com' is uit de teamnaam gehaald voor 2026 - breidt aankomend seizoen uit. De Aston Martin is ingewisseld voor een Mercedes-AMG GT3 Evo, ze zullen niet alleen deelnemen aan de Endurance Cup, maar ook aan de Sprint Cup, én ze zullen uitkomen in de Pro-klasse in plaats van de Gold Cup.
We wisten al dat protegé Lulham zou blijven en dat hij het gehele jaar vergezeld zal worden door Dani Juncadella, een Aston Martin F1-simulatorrijder die al heel veel successen heeft gekend met de Mercedes-AMG GT3. Jules Gounon, één van de beste GT3-coureurs ooit, wordt de derde rijder in de Verstappen Racing-bolide.
Vandaag werd door de Mercedes-Benz Group aangekondigd dat Verstappen Racing niet zomaar een Mercedes-AMG-formatie is, maar ze worden gezien als een officieel 'Performance Team', een eer die alleen de beste teams krijgen in de GT3-racerij. De renstal van de Limburger mag daarom in de GT World Challenge uitkomen onder de naam 'Mercedes-AMG Team Verstappen Racing'.
